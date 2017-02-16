﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يهدد باليرمو بالمقعد الطويل ويسعى إلى تعزيز صدارته

روما – د ب أ: «بانشينا لونغا» أو «المقعد الطويل» هو المصطلح الذي يطلقه الإيطاليون على مقاعد البدلاء العامرة بلاعبين يمكن الاعتماد عليهم والذين يمكنهم المشاركة في أي توقيت.

ويملك يوفنتوس هذا «المقعد الطويل» أكثر من غيره من الأندية الإيطالية، وهو ما يزعج منافسه باليرمو قبل مباراة الفريقين اليوم في افتتاح مباريات المرحلة الخامسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

ويستضيف يوفنتوس، الذي يسعى للفوز بلقب المسابقة للموسم السادس على التوالي، فريق باليرمو المتأزم في مباراة قد تشهد مشاركة بعض اللاعبين الاحتياطيين في صفوف يوفنتوس لرغبة الفريق في منح الراحة إلى نجومه الأساسيين استعدادا لمباراة الفريق المرتقبة أمام بورتو البرتغالي يوم الاربعاء المقبل في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وأصبح التغيير أمرا حتميا في خط دفاع يوفنتوس نظرا للإصابة العضلية التي يعاني منها جورجيو كيليني والتي قد تحرمه أيضا من المشاركة في لقاء بورتو. كما قد يجلس اللاعب المخضرم أندريا بارزالي وحارس المرمى الأسطوري جانلويجي بوفون خارج الملعب للحصول على قسط من الراحة، على أن يحل دانييلي روغاني والبرازيلي نيتو مكانهما في تشكيلة يوفنتوس. ويغيب المهاجم الكرواتي ماريو ماندزوكيتش عن يوفنتوس في مباراة اليوم بسبب الإيقاف، ما يتيح الفرصة أمام مواطنه الشاب ماركو بياكا للمشاركة في المباراة إلى جوار المهاجمين الأرجنتينيين باولو ديبالا وغونزالو هيغواين. ويتصدر هيغواين قائمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 18 هدفا حتى الآن. وأحرز ديبالا خمسة أهداف كما صنع أربعة أهداف ليوفنتوس في المسابقة هذا الموسم، لكنه يتطلع إلى زيادة رصيده من الأهداف عبر مباراة اليوم في مواجهة فريقه السابق الذي لعب له ثلاثة مواسم قبل الانتقال إلى يوفنتوس في 2015 .وقال ديبالا: «ما زلت على اتصال بزملائي وأعضاء الطاقم الطبي ومسؤولي النادي في باليرمو… الناس ما زالوا يطلقون علي لقب (الصبي) وهو الاسم الذي اشتهرت به خلال مسيرتي مع باليرمو». وأوضح: «الوقوف في الطرف الآخر ليس أمرا سهلا، لكنني لاعب في يوفنتوس وسأبذل قصارى جهدي للمساهمة في فوز الفريق. إذا سجلت هدفا، لن أحتفل به احتراما لمشاعر باليرمو». ويتصدر يوفنتوس المسابقة حاليا برصيد 60 نقطة من 24 مباراة ويتطلع للفوز بمباراة اليوم والمباراتين التاليتين أمام أمبولي وأودينيزي لتعزيز موقعه في الصدارة قبل المواجهة الصعبة التي تنتظر الفريق أمام ميلان في منتصف آذار/ مارس المقبل. ويحتل باليرمو المركز الثامن عشر برصيد 14 نقطة وبفارق ثماني نقاط خلف أمبولي. ويخوض الفريق مباراة اليوم بقيادة المدرب دييغو لوبيز الذي أصبح رابع مدرب يتولى مسؤولية الفريق هذا الموسم، علما أن سبعة مدربين تناوبوا على تدريب الفريق في الموسم الماضي.

ويستضيف روما فريق تورينو يوم الأحد المقبل في مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها، ويأمل الفريق في مواصلة المطاردة مع يوفنتوس، حيث يحتل المركز الثاني بفارق سبع نقاط خلف يوفنتوس. ويقود البوسني إدين دزيكو هجوم روما ويقتسم صدارة قائمة هدافي المسابقة مع هيغواين برصيد 18 هدفا لكل منهما. كما استعاد روما جهود لاعبه الموهوب المصري محمد صلاح بعد مشاركته مع المنتخب المصري في بطولة كأس الأمم الأفريقية الحادية والثلاثين والتي استضافتها الغابون مؤخرا، وخسر فيها المنتخب المصري المباراة النهائية أمام نظيره الكاميرون. لكن ما يزعج روما قبل مباراة تورينو هو عدم اكتمال شفاء أليساندرو فلورينزي بعد جراحة الركبة. وقال لوشيانو سباليتي مدرب روما: «دزيكو لا يمكن تعويضه لأنه لاعب يتمتع بلياقة عالية ويمكنه استغلال الفرص التي يصنعها زملاؤه… أطالب دزيكو دائما بأن يكون في بؤرة تمريرات زملائه». وأوضح: «الشيء الوحيد الذي يقلقني هو حاجتي للاعب مثل فلورينزي في الجبهة اليمنى. وأتمنى أن يكون هذا ممكنا». ويسعى نابولي إلى التخلص سريعا من آثار الهزيمة أمام ريال مدريد الأسباني 1/3 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا من خلال مباراته المرتقبة يوم الأحد المقبل أمام مضيفه كييفو. ويحتل نابولي المركز الثالث بفارق نقطتين فقط خلف روما. ويلتقي أتالانتا مع كروتوني وأمبولي مع لاتسيو غدا السبت وبولونيا مع انتر ميلان وأودينيزي مع ساسولو وسامبدوريا مع كالياري وبيسكارا مع جنوى وميلان مع فيورنتينا يوم الأحد المقبل.