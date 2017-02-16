﻿ريال مدريد ينتفض أمام نابولي ويفوز بثلاثية بينها هدف رائع لكاسيميرو

مدريد – رويترز: سجل كاسيميرو هدفا من تسديدة مذهلة ليكلل انتفاضة ريال مدريد أمام ضيفه نابولي بالفوز 3-1 في استاد «سانتياغو برنابيو» في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.

واكتملت الانتفاضة بتسديدة مباشرة من لاعب الوسط البرازيلي سكنت الشباك من مسافة بعيدة بعد هدفين آخرين لزميليه كريم بنزيمة وتوني كروس. وكان نابولي، الأكثر تسجيلا للأهداف في دوري الدرجة الأولى الايطالي، افتتح التسجيل مبكرا عبر لورينزو انسيني من تسديدة بعيدة باغتت الحارس كيلور نافاس. وسيواصل الريال حامل اللقب رحلة البحث عن لقبه الـ12 في المسابقة، والتأهل إلى دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي عندما يحل ضيفا على نابولي في السابع من مارس/ آذار المقبل. وقال زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد: «سنذهب إلى ملعب صعب وسنعاني والمواجهة لم تحسم.» وأضاف: «نحن بحاجة للذهاب إلى هناك والاستفادة من تقدمنا 3-1.» ودافع الريال عن رقمه في المسابقة بعدم الخسارة في 11 مباراة في «برنابيو» أمام نابولي المتألق مؤخرا والذي لم يخسر في 18 مباراة بجميع المسابقات قبل لقاء الريال. وأضاع بنزيمة فرصة خطيرة بعد 20 ثانية فقط من صافرة البداية تصدى لها الحارس بيبي رينا. وبدا أن نابولي سيعاني في هذه الأمسية لكنه صدم الجميع بتسجيل الهدف الأول بعد ثماني دقائق فقط. وتسلم انسيني تمريرة من ماريك هامشيك وسط اثنين من مدافعي الريال ليسدد مباشرة في الشباك من مسافة 35 مترا. لكن التعادل جاء بعد عشر دقائق من ضربة رأس لبنزيمة بعد تمريرة عرضية من داني كارباخال وهو الهدف 51 للمهاجم الفرنسي في دوري الأبطال، ليتقدم إلى المركز الخامس في قائمة الأكثر تسجيلا في تاريخ البطولة. وواصل الريال الضغط وأضاع فرصا عبر كريستيانو رونالدو وبنزيمة. وترجم صاحب الضيافة سيطرته ليتقدم في الشوط الثاني بعدما اخترق رونالدو من جانب الملعب، ومرر إلى كروس الذي سدد ببراعة من على حافة منطقة الجزاء نحو شباك رينا. وبعد أربع دقائق حسم كاسيميرو المواجهة بتسديدة رائعة من 25 مترا سكنت الشباك وسط صيحات اعجاب، ليعزز الريال فرصه في بلوغ دور الثمانية للمرة السابعة على التوالي. وقال ماوريتسيو ساري مدرب نابولي: «واجهنا أفضل فريق في العالم لكن للأسف ارتكبنا العديد من الأخطاء عندما استحوذنا على الكرة لأننا في المعتاد لا نستحوذ عليها.» وتابع: «مباراة الإياب؟ سنحاول الفوز 2-صفر لكن لا أعتقد أن ريال مدريد سيوافق على ذلك».