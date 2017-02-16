﻿بايرن ميونيخ يسحق أرسنال بخماسية مجدداً ويمدد رقمه القياسي في البطولة

ميونيخ – رويترز: سحق بايرن ميونيخ ضيفه أرسنال 5-1 في ذهاب دور الستة عشر لدوري ابطال أوروبا بعدما سجل ثلاثة أهداف في غضون عشر دقائق مذهلة بالشوط الثاني ليمدد رقمه القياسي في عدد الانتصارات المتتالية على أرضه في المسابقة الى 16.

وهز تياغو الكانتارا الشباك مرتين، وأضاف روبرت ليفاندوفسكي وأرين روبن والبديل توماس مولر باقي الاهداف لينزل العملاق البافاري بأرسنال أول هزيمة له هذا الموسم في أرفع مسابقة للاندية في قارة اوروبا. وكان أليكسيس سانشيز عادل النتيجة للفريق الزائر بعدما تابع ركلة جزاء سددها وتصدى لها الحارس مانويل نوير أولا وأعادها للشباك في الدقيقة 30. وقال فيليب لام قائد البايرن الذي سيغيب عن مباراة الإياب بسبب الإيقاف: «يجب أن نسجل في لندن لكننا في موقف جيد. من المفترض أن تكون النتيجة كافية للعبور للدور التالي.» وأضاف: «لعبنا بطريقة جيدة للغاية حتى ركلة الجزاء والأداء كان مذهلا في الشوط الثاني.» وقال روبن إن البايرن أثبت تعافيه من تراجع مستواه في الفترة الماضية. وتابع: «إذا لم تكن هذه إجابة فلا أعرف. أشعر بالمفاجأة قليلا من النتيجة لكنها شخصية البايرن. عندما تكون الأمور مهمة نقدم أفضل ما لدينا.» وسيلتقي الفريقان ايابا في لندن في السابع من مارس/ اذار.

وبدأ البايرن، الذي أطاح بأرسنال من هذا الدور في المسابقة في 2005 و2013 و2014، المواجهة بشكل رائع. وترك دفاع أرسنال مساحة كبيرة لروبن ولم يتردد اللاعب الهولندي وتقدم بالكرة وسدد بطريقته المعتادة في مرمى ديفيد أوسبينا. واهتز أرسنال بفعل الهدف المبكر لكنه سرعان ما تمالك نفسه وكاد أن يتعادل عندما أجهض نوير محاولة مسعود أوزيل من ركلة حرة. وتحسن أداء الفريق الانكليزي بعد ثلاث دقائق أخرى ليحصل على ركلة جزاء بسبب مخالفة على ليفاندوفسكي. وتصدى نوير لركلة الجزاء من اللاعب التشيلي لكن سانشيز تابعها في الشباك بين ثلاثة من لاعبي البايرن. وبدا أن المباراة بدأت تفقد ايقاعها وسرعتها في بداية الشوط الثاني قبل ان يرتفع أداء البايرن ليسجل ثلاثة أهداف متتالية. ولعب لام عرضية متقنة في المنطقة ليرتقي ليفاندوفسكي فوق المدافعين ويضعها في الشباك في الدقيقة 53. وهيأ المهاجم البولندي الكرة لتياغو ليحرز الهدف الثالث بعد ثلاث دقائق أخرى، وأحرز اللاعب الاسباني هدفه الشخصي الثاني بتسديدة منخفضة. وخسر الفريق الانكليزي في دور الستة عشر في آخر ستة مواسم، وأهدر البايرن العديد من الفرص قبل أن يضرب مولر ضربته قبل دقيقتين من النهاية ليقطع بطل المانيا خطوة كبيرة نحو الظهور في دور الثمانية للمرة السادسة على التوالي.