﻿كاميرا عالية الجودة مثل عين الصقر

شتوتجارت ـ د ب أ:عين الصقر مصدر إلهام للعلماء في تطوير كاميرا نانوية عالية الجودة، فقد طور باحثون في مدينة شتوتجارت الألمانية كاميرا متناهية الصغر ذات جودة عالية في التقاط الصور. واستخدم الباحثون طريقة للتصوير ثلاثي الأبعاد لوضع هذا الجهاز دقيق الحجم مباشرة على حساس الصورة.

وقدم الباحثون تحت إشراف ألويس هيركومر وهارالد جيسن من جامعة شتوتجارت هذه الكاميرا الجديدة في مجلة «ساينس أدفانسيس».

تمتلك الكثير من الحيوانات الثدية والطيور الجارحة مراكز في شبكية العين تستطيع بها الرؤية بشكل حاد. ويستخدم البشر ما يعرف بالنقرة المركزية الموجودة في مركز مقلة العين في القراءة، على سبيل المثال، ولكن لدى الصقور وغيرها من طيور القنص تجاويف إبصار مشابهة في بقعة الشبكية تستطيع بها رصد فرائسها الصغيرة مثل الفئران من على ارتفاع كبير.

واوضح الباحثون «تستفيد تطبيقات تقنية مثل كاميرات الطائرات الزنانة والحساسات البصرية للسيارات ذاتية القيادة والرؤية الآلية والحساسات البصرية الخاصة بالسيارات ذاتية الحركة ،وغير ذلك من الأنظمة المتحركة من درجة الجودة العالية لهذه الكاميرا ».

وتتكون الكاميرا من أربع عدسات مزدوجة موضوعة إلى جانب بعضها البعض، كل عدسة لها بعد بؤري مختلف عن الأخرى.

وعند سحب هذه العدسات على كاميرا حجمها 35 مليمترا فإن الأبعاد البؤرية ستكون 31، 38، 60 و 123 مليمترا.

وعند زيادة البعد البؤري فسيتم التركيز على مقطع صورة صغير، ولكن يتم نقله إلى مساحة مساوية في الحجم لحساس الصورة مما يزيد دقة المقطع. ويتم ربط هذه الصور الأربع للكاميرا بمساعدة برنامج حاسوبي خاص بحيث تكون الصورة الأعلى نقاء ودقة في الوسط واللقطات الأخرى كدوائر متحدة المركز في الأطراف.

كما أشار الباحثون إلى إمكانية استخدام هذه الكاميرات في طائرات موجهة لا يزيد حجمها عن حجم حشرات. ولكن هذه الكاميرا لا تزال تحتاج للتحسين فيما يتعلق بمعالجة الصور، وذلك من خلال استخدام لوغاريتمات أفضل على سبيل المثال.

كما يأمل الباحثون في تطوير حساسات صور ذات درجة نقاء أفضل «حيث إن الحساسات في الوقت الحالي هي العامل المحدد لمدى نجاح هذا النظام».