﻿فيتامين «ب» يقلل أعراض مرض انفصام الشخصية

لندن ـ الأناضول: أفادت دراسة بريطانية بأن تناول مكملات فيتامين «ب» بجرعات مكثفة يمكن أن يقلل إلى حد كبير من أعراض مرض انفصام الشخصية، بالمقارنة مع الأدوية التقليدية للمرض.

الدراسة أجراها باحثون في مجلس البحوث الطبية البريطانية، وجامعة مانشستر البريطانية، بالتعاون مع باحثين في جامعة ويسترن سيدني الاسترالية، ونشروا نتائجها الخميس، في دورية «الطب النفسي».

وراجع الباحثون نتائج 18 تجربة سريرية، أجريت على 832 مريضًا يتلقون العلاج المضادة للذهان والفصام، لاكتشاف آثار مكملات فيتامين «ب» على الأعراض النفسية لدى المرضى.

ووجد الباحثون أن المرضى الذين كانوا يتناولون مكملات فيتامين «ب» بأنواعها وهي (B6 ،B8، B12) بجرعات عالية، انخفضت لديهم الأعراض النفسية للفصام، بالمقارنة مع المرضى الذين تناولوا الفيتامين بجرعات منخفضة أو لم يتناولوه مطلقًا.