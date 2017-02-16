﻿ إيطاليا: اعتقال عصابة تغسل 300 ألف يورو أسبوعيا

روما ـ رويترز: قالت شرطة جرائم الأموال في إيطاليا إنها اعتقلت 11 شخصا يديرون شبكة دولية لغسل أموال بقيمة 300 ألف يورو (318 ألف دولار) أسبوعيا في تجارة ذهب مسروق.

واتهم أعضاء الشبكة بشراء وإعادة بيع بضائع مسروقة. كما فتشت الشرطة في إيطاليا والمجر وسلوفينيا نحو 60 منزلا وشركة.

وقال فيليبو إيفان بيكسيو المسؤول في شرطة جرائم الأموال في إيطاليا إن الشرطة اعتقلت أحد زعماء الشبكة – دون تسميته- على الحدود بين إيطاليا وسلوفينيا ومعه 200 ألف يورو حصيلة بيع ذهب مسروق.

وأوضح بيكسيو أن المجموعة التي تتخذ من مدينة تورينو الصناعية في شمال إيطاليا مقرا لها اشترت مسروقات من شبكة من عملائها الذين دفعت لهم نقدا بأسعار تقل بنحو 30 في المئة عن أسعار السوق. (