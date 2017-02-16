﻿نظام غذائي يعتمد على الصيام يبطئ آثار الشيخوخة

واشنطن ـ أ ف ب: من شأن اعتماد حمية غذائية قليلة السعرات لها مفعول الصيام لفترة مؤقتة أن يحدث تغيرات خلوية إيجابية للصحة تبطئ آثار الشيخوخة، كما هي الحال عند الإمساك عن الأكل والاكتفاء بالمياه، بحسب ما كشفت تجربة سريرية.

وقبل تجربة هذه الحمية المسماة «برولون» على مئة مشارك، اختبرها العلماء الذين أعدوها في معهد دراسات إطالة العمر في جامعة كاليفورنيا الجنوبية (يو اس سي) مع فئران. وهذا النظام الغذائي قليل السعرات الحرارية والسكر والبروتينات لكنه غني بالدهون النباتية الجيدة. ويتم في إطاره تناول حساء الخضار والبسكويت العالي الطاقة والشاي ومكملات فيتامينية تقدم، حسب الوجبات، من 770 إلى 1100 سعرة حرارية، بالمقارنة مع استهلاك عادي قدره 2500 سعرة للرجال و2000 للنساء.

وتستند هذه الدراسة إلى ملاحظات مطولة عند الديدان وذباب الفاكهة خصوصا بينت أنه من شأن تخفيض استهلاك السعرات بشدة أن يطول أمد عيش هذه الكائنات من خلال إبطاء مسار الشيخوخة والأمراض المرتبطة بها. وقد أظهرت هذه الحمية الغذائية عند الفئران انخفاضا في معدل الإصابات بالسرطان والالتهابات، فضلا عن إطالة أمد العيش.

وبينت نتائج التجربة السريرية التي أجريت مع مئة مشارك والتي نشرت في مجلة «ساينس ترانسلايشونال ميديسين» الأمريكية آثارا مماثلة عند البشر.

ويبدو أن نظام «برولون» يؤثر أيضا على عملية الشيخوخة عند البشر ويخفض عوامل الخطر المرتبطة بالتقدم بالسن، مثل السكري والسرطان والأمراض القلبية الوعائية، حسب الباحثين.

ونسب الباحثون هذه المنافع إلى ازدياد عدد الخلايا الجذعية والتجدد الخلوي.