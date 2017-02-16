﻿خبراء أمريكيون يفتحون الطريق أمام تبديل وراثي للحمض النووي البشري

واشنطن ـ أ ف ب: أعلنت مجموعة خبراء نافذين في الأكاديمية الأمريكية للعلوم تأييدها تغيير الحمض النووي للخلايا التناسلية والأجنة البشرية للقضاء على الأمراض والتشوهات الخلقية الخطيرة، ما يعيد إطلاق نقاش أخلاقي في شأن هذا الموضوع المثير للجدل. وكانت السلطات البريطانية فتحت الطريق أمام هذا المسار من خلال سماحها في شباط/فبراير 2016 بالتلاعب بالأجنة لغايات مرتبطة بالبحوث العلمية في شأن علاجات لجملة أمراض. ويثير هذا القرار والتوصيات الجديدة الصادرة عن الأكاديمية القلق لدى باحثين كثيرين يخشون من أن تستخدم هذه التقنيات للتلاعب الوراثي يوما ما في زيادة الذكاء أو لمنح المواليد الجدد مواصفات جسدية محددة.

وأشارت الأكاديمية في تقريرها إلى أن التلاعب الوراثي الذي يطال الخلايا التناسلية «يجب ألا يسمح به سوى للمعالجة أو الوقاية من أمراض خطيرة».

إلى ذلك، يجب أن تحصل عمليات التلاعب هذه وفق أطر محددة و»تحت مراقبة مشددة» تضمن الشفافية الكاملة.