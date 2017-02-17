مقتل جندي إماراتي ووفاة آخر من القوات المشاركة في التحالف العربي في اليمن

الأناضول- قتل جندي إماراتي من القوة المشاركة في قوات التحالف العربي الذي تقوده السعودية لدعم الحكومة الشرعية في اليمن، فيما توفي جندي آخر “إثر تعرضه لسكته قلبية”.

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية الجمعة عن القيادة العامة للقوات المسلحة “استشهاد الجندي أول سليمان محمد سليمان الظهوري أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية “إعادة الأمل” مع قوات التحالف العربي الذي تقوده المملكة العربية السعودية للوقوف مع الشرعية في اليمن”.

ولم يذكر البيان المزيد من التفاصيل عن ظروف مقتله.

وفي بيان منفصل أعلنت القوات المسلحة الاماراتية “استشهاد الرقيب نادر مبارك عيسى سليمان أحد جنودها المشاركين ضمن قواتها في عملية (إعادة الأمل) مع قوات التحالف العربي في اليمن.. وذلك إثر تعرضه لسكته قلبية”.

ولم يذكر البيان أيضا المزيد من التفاصيل.

ويرتفع بذلك عدد الجنود الإماراتيين الذين قتلوا في اليمن خلال شهر إلى 3، بعد الإعلان عن مقتل جندي في 4 فبراير/ شباط الجاري.

وتعتبر الإمارات، ثاني أكبر دولة من حيث المشاركة بقوات جوية في عملية “عاصفة الحزم” التي بدأت في 26 مارس/ آذار 2015، وتحولت إلى عملية “إعادة الأمل” في 22 أبريل/ نيسان من العام نفسه.

وتشارك أبو ظبي في العملية بـ30 مقاتلة، كثاني أكبر قوات جوية في التحالف، بعد السعودية التي تشارك بـ100 مقاتلة، فيما لم تعلن عن عدد قواتها البرية المشاركة.

ومنذ 26 مارس/ آذار 2015، يشن التحالف العربي بقيادة السعودية وبمشاركة الإمارات عمليات عسكرية في اليمن ضد “الحوثيين”، وذلك استجابة لطلب الرئيس عبد ربه منصور هادي بالتدخل عسكرياً لـ”حماية اليمن وشعبه من “عدوان المليشيات الحوثية”، في محاولة لمنع سيطرة جماعة أنصار الله (الحوثيين) والقوات الموالية للرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح على كامل اليمن، بعد سيطرتهم على العاصمة صنعاء في سبتمبر/ أيلول 2014.