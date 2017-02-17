مقتل 13 من تنظيم الدولة بقصف جوي ومدفعي تركي شمالي سوريا

أنقرة- الأناضول- قتل 13 عنصراً من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش”، جراء قصف جوي ومدفعي تركي إستهدف 77 هدفاً للتنظيم شمالي سوريا في إطار عملية درع الفرات.

وقال بيان صادرعن رئاسىة الأركان التركية، الجمعة، أن المدفعية التابعة لقيادة القوات البرية، دكت 70 هدفاً لداعش، شملَ مخابئ، ومواضع أسلحة، وأن مقاتلات تركية قصفت 7 أهدافاً بينها مبنى يستخدمه التنظيم كمأوى، ورافعة، ومخزن للسلاح.

وأضاف البيان أن عملية تطهير مدينة الباب التي تمت السيطرة عليها بشكل كبير من قبل قوة المهمة الخاصة للمعارضة السورية بدعم جوي وبري تركي كثيف، لازالت مستمرة.

وأوضح البيان أن القصف الجوي والمدفعي، والاشتباكات على الأرض أدت إلى مقتل 13 إرهابياً من تنظيم الدولة.

ودعمًا لقوات “الجيش السوري الحر”، أطلقت وحدات من القوات الخاصة في الجيش التركي، بالتنسيق مع القوات الجوية للتحالف الدولي، فجر 24 أغسطس/ آب الماضي، حملة عسكرية في مدينة جرابلس (شمال سوريا)، تحت اسم “درع الفرات”.

واستهدفت العملية تطهير المدينة والمنطقة الحدودية المحيطة بها من المنظمات الإرهابية، وخاصة تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” الذي يستهدف الدولة التركية ومواطنيها الأبرياء.