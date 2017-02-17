مقتل 18 من تنظيم الدولة بقصف جوي للتحالف شمالي العراق

العراق- الأناضول- قال مصدر في الشرطة العراقية إن نحو 18 عنصرا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” قتلوا بقصف جوي نفذته طائرات للتحالف الدولي على تجمعات للمسلحين جنوبي محافظة كركوك شمال البلاد.

وأوضح النقيب حامد العبيدي في تصريح خاص لوكالة الأناضول، “ان العشرات من عناصر تنظيم الدولة “داعش” تحشدوا بقرية البرهان بقضاء الحويجة جنوبي كركوك استعدادا لشن هجمات على مواقع لقوات البيشمركة”، مؤكدا أن “طائرات للتحالف الدولي استهدفت التجمع واوقعت نحو 18 قتيلا بين صفوف المسلحين وجرح اخرين واحراق 5 مركبات”.

واضاف العبيدي ان “تنظيم داعش بدأ مؤخرا باستعدادات كبيرة جنوبي مدينة كركوك لاستئناف هجماته التي توقفت خلال الفترة الماضية على مواقع القوات الأمنية في كركوك وديالى وصلاح الدين انطلاقا من الحويجة”.

ولايزال تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” يسيطر على جيب كبير جنوب غربي محافظة كركوك وتضم قضاء الحويجة وناحيتي الرياض والزاب، في حين تحكم قوات البيشمركة قبضتها على بقية أجزاء المحافظة منذ فرار قوات الجيش العراقي أمام اجتياح مسلحي “داعش” لشمالي وغربي البلاد صيف عام 2014.

وتشن القوات العراقية منذ تشرين الأول/ أكتوبر الماضي حملة عسكرية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على مدينة الموصل، وهي آخر المعاقل الكبيرة للتنظيم في العراق.

وفور الانتهاء من استعادة الموصل، ستبدأ القوات العراقية بهجمات على المعاقل الأصغر للتنظيم شمالي وغربي البلاد بينها الحويجة.