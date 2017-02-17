بحريني قَتَلَ صديقه ورماهُ في البحر بعد “جلسة سُكْر” وعاد ليكمل نومه في السيارة

المنامة ـ يواجه متهم بحريني تهمة القتل، بعد ان أقرّ بأنه اعتدى على صديقه بالضرب، ما أفقده وعيه، فأنزله من السيارة وسحبه إلى البحر وأنزله ثم تركه وعاد لينام في السيارة مرة أخرى متأثرًا بالخمر والمؤثرات العقلية التي تعاطاها مع المجني عليه.

وقال المتهم إنّ المجني عليه تناول كمية كبيرة من تلك الأقراص، وتناول هو 30 قرصًا من عقار الزينكس والذي يصرف له من الطب النفسي، وبعد احتساء البيرة، سأل المتهم المجني عليه عن 50 دينارًا كان استلفها منه إلا أن الأخير رفض أن يعيدها، فاشتبك معه وضربه بقبضة يده على كتفه الأيمن ومؤخرة رأسه، ففقد الوعي، وحاول إيقاظه إلا أنه لم يتحرك، فنزل من السيارة وسحبه إلى البحر ورماه ثم عاد ليكمل نومه فيها.

واكتشف حارس أمن إحدى البنايات القريبة من البحر، الجثة، حين لاحظها تطفو على المياه فأبلغ الشرطة بالواقعة، حيث حضر خفر السواحل وتمكنوا من انتشالها.

وبعد الفحص تبين أن بها إصابات في منتصف الجبهة وخلف الرأس، ووجدوا بالقرب من موقع الجريمة المتهم نائمًا في سيارة تعود ملكيتها للمجني عليه، وبجوارها علب فارغة من البيرة.

ووفقًا لما أورده موقع “الأيام نت”، فقد طلبت النيابة تجديد حبس المتهم 15 يومًا أخرى على ذمة التحقيقات.