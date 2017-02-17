سائح أمريكي للمسؤولين بالأردن: أذا أردتم استقبال السياح أصلحوا دورات المياه القذرة ـ فيديو

عمان ـ تداول ناشطون أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر فيه دليل سياحي أمريكي يطالب الجهات المعنية بالمواقع الأثرية والسياحية بالمملكة بتحسين دورات المياه في المرافق والقطاعات السياحية لاستقطاب السياح من جميع دول العالم.

وبحسب الفيديو المتداول قال الدليل السياحي أن دورات المياه في المناطق الأثرية مثل جرش ومواقع أخرى سيئة جدا وكارثية، على حد قوله.

ووفقا للفيديو، فقد عبر الدليل السياحي الأمريكي عن استيائه من وجود أفراد يأخذون إكراميات من السياح لاستخدامهم دورات المياه، موضحا أنهم لا يقومون بواجبهم مؤكدا أن المراحيض غير صالحة للاستخدام الآدمي.

وأوضح انه يشعر بالقذارة عند استخدامه دورات المياه، مؤكدا على أنه إذا أراد الاردن ان يستقبل سياحة متدفقة من أمريكا وأوروبا بشكل جيد عليه أن يقوم بإصلاح دورات المياه.