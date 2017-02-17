شاكيرا تحرج زوجها بيكيه باشارة بيدها

لندن ـ أثارت المطربة العالمية شاكيرا الكثير من الجدل والحرج لزوجها جيرارد بيكيه مدافع برشلونة عقب الخسارة برباعية نظيفة أمام باريس سان جيرمان قبل يومين في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا على ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية.

وثارت جماهير برشلونة ضد المطربة الكولومبية بعد نشر صورة لها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وهي ترفع يدها اليمنى بعلامة أربعة (أي إشارة بأصابعها الأربع) في إشارة للخسارة الكبيرة للنادي الكتالوني.

هذه الإشارت سببت حرجا كبيرا لبيكيه الذي يصغرها بعشرة أعوام ويرتبط معها عاطفيا قبل سبع سنوات خاصة وأنه كتالوني الأصل.

لكن فيما بعد تبين أن هذه الصورة تعود إلى الثاني من شباط/ فبراير الحالي حينما أتمت المطربة عامها الأربعين ورفعت أصابعها الأربع في إشارة لذلك.

لكن لم تسلم شاكيرا رغم ذلك من الانتقادات حتى بعدما علم الجميع أنها كانت تحتفل بعيد ميلادها، إذ قال البعض إنها كانت تتوقع خسارة برشلونة برباعية نظيفة في باريس.

وهذه الخسارة الكبرى لبرشلونة تحت قيادة المدرب لويس إنريكي ليصبح قريبا من الخروج الأوروبي من هذا الدور للمرة الأولى في عشر سنوات.