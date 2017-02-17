القبض على نادر أبوالليف في شارع الهرم

القاهرة ـ أوقات عصيبة عاشها الفنان نادر أبوالليف الخميس بعدما تعرض لحادث سيرة في شارع الهرم بمحافظة الجيزة.

وفي التفاصيل أثناء قيادة أبوالليف لسيارته الجيب فوجئ بعربة كارو يستقلها شخصان تسير عكس الاتجاه و أثناء محاولته تفاديها لم يتمكن و اصطدم بها مما أدى إلى إصابة مستقليها بنزيف داخلي و تم نقلهما إلى مستشفى الهرم.

تم ضبط قائد السيارة و تحرر محضر بالواقعة، وإخطار اللواء هشام العراقي، مساعد وزير الداخلية عن أمن الجيزة، الذي أمر بالعرض على النيابة للتحقيق.

لكن بعد التحقيقات أمرت نيابة الهرم، بإخلاء سبيل الفنان المصري نادر أبو الليف بكفاله قدرها 5 آلاف جنيه، وذلك بعد اتهامه بدهس عربجي ونجله في منطقة الرماية بالهرم.