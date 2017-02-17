مايا دياب: أنا ممنوعة من دخول أمريكا مدى الحياة بتهمة دعم الارهاب

بيروت ـ كشفت النجمة اللبنانية مايا دياب، أنها ممنوعة من دخول الولايات المتحدة مدى الحياة، منذ 3 سنوات، بتهمة دعم “لإرهاب”.

وقالت خلال حلولها ضيفة على برنامج “منا وجر” عبر شاشة “إم تي في” mtv: “أنا متهمة بالإرهاب وفي السفارة الأمريكية أخبروني أنني ممنوعة من دخول أمريكا مدى الحياة لأنني إرهابية وهم يؤمنون بالديمقراطية، وأطلقوها بصوت عالٍ ويقولون إنهم الأقوى في استخباراتهم، وأنا أعرف أنهم يعرفون كل شيء عني، لذلك أنا مظلومة جداً في إلصاق هذه التهمة بي”.