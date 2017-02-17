نجم نابولي يتوعد ريال مدريد

روما ـ توعد لورنزو إنسيني، مهاجم فريق نابولي الإيطالي، ريال مدريد الإسباني، قبل مباراة العودة بثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، والتي ستجمعهما في مارس المقبل.

وانتصر ريال مدريد على نابولي بثلاثة أهداف مقابل واحد، في مباراة الذهاب التي احتضنها ملعب “سانتياجو برنابيو” معقل الفريق الملكي، الأربعاء الماضي.

وقال إنسيني، في تصريحات لصحيفة “كورييري ديلو سبورت” الإيطالية: “الخسارة بنتيجة 3-1 طغت على الأداء الحقيقي، لكن نحن مازلنا على قيد الحياة وقادرون على المواجهة، وسترون”.

وأضاف الدولي الإيطالي: “من المؤسف أن تقدمنا في النتيجة لم يستمر طويلاً، ولكن أريد أن أكرر أنني لست متشائمًا حول فرصنا في التأهل”.

وتطرق إنسيني للحديث عن هدفه أمام الريال، قائلاً: “الهدف جاء بسرعة، هامسيك امتلك الكرة وأنا ركضت في المساحة، لقد مررها لي بشكل جميل”.

وتابع: “لقد رأيت كيلور نافاس متقدمًا، لقد بدا لي وأنه خارج مركزه كحارس مرمى، هذا على الأقل ما اعتقدته، لقد حاولت تسديد الكرة بقوة ولكني وفي الاتجاه الصحيح، بطبيعة الحال، كنت محظوظًا جدًا”.؟

وواصل: “لا أعتقد أن ملعب ريال مدريد كان سببًا في هزيمتنا، ولكن الحقيقة أن ريال مدريد معتاد بشكل أكبر على لعب هذه النوعية من المباريات”.

وأوضح: “هم يمتلكون ذلك في دمهم، ويسعون إلى الفوز بكل بطولة، نحن نسير على الطريق الصحيح، ولكننا بحاجة إلى التطور، علينا أن نفعل ذلك، وسندهشكم في مباراة الإياب” .

وأتم: “لاعبو ريال مدريد على أعلى مستوى ولكنهم ليسوا وحوشًا، نحن افتقدنا لشيء ما، ربما الهدوء النسبي، والتعبير عن أسلوبنا المعتاد، كان يمكننا إنهاء المباراة بنتيجة 3-2، كانت لتصبح نتيجة جيدة، ولكن الحظ لم يحالفنا في ذلك”.