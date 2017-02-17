برشلونة يخطط لإعادة أليكسيس سانشيز

لندن ـ يشعر مسئولو برشلونة الإسباني أن قرار التفريط في المهاجم التشيلي أليكسيس سانشيز منذ أقل من 3 سنوات كان خطأ لا يغتفر، حتى في وجود الأوروجوياني لويس سواريز في هجوم البارسا.

فخلال تلك السنوات حمل سواريز عبء مركز رأس الحربة وحده دون أن يكون لدى المدرب لويس إنريكي البديل الجيد، وبالتالي فإن مسئولي النادي الكتالوني بدأوا بالفعل في محاولة إصلاح الخطأ، والتفكير في اتخاذ خطوات جادة لاستعادة سانشيز الذي يلعب حالياً في أرسنال الإنجليزي، وسط الكثير من التقارير التي تشير إلى رحيله عن قلعة الجانرز قريباً.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “دون بالون” الإسبانية اليوم الجمعة، فإن برشلونة سيسعى بقوة لاستعادة سانشيز في حالة التوصل إلى اتفاق مع الأرجنتيني خورخي سامباولي مدرب إشبيلية لقيادة البارسا بدلاً من لويس إنريكي.

وأشارت الصحيفة إلى أن سانشيز سيكون الهدف رقم واحد لسامباولي في حالة توليه القيادة في البارسا، حيث أصبحت مسألة استمرار إنريكي موضع شك كبير، خاصة بعد السقوط المهين أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد سانشيز مع أرسنال في منتصف عام 2018، ولم يتم تجديد العقد حتى الآن، وهو ما يفتح الباب على مصراعيه أمام رحيل اللاعب بنهاية الموسم الجاري.

ودخلت العديد من الأندية في مفاوضات جادة مع سانشيز، وعلى رأسها يوفنتوس وميلان وباريس سان جيرمان، وأتلتيكو مدريد.