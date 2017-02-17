وزير خارجية ألمانيا: أمريكا تدعم دور الأمم المتحدة في حل أزمة سوريا

بون – رويترز – قال زيجمار جابرييل وزير الخارجية الألماني الجمعة، إن دولاً تعارض الرئيس السوري بشار الأسد بما فيها الولايات المتحدة تؤيد الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوسط في تسوية سلمية للحرب الأهلية الدامية في سوريا.

وقال جابرييل للصحافيين عقب اجتماع شمل الولايات المتحدة والسعودية وتركيا وفرنسا وبريطانيا “من الواضح أن كل المجتمعين يريدون حلاً سياسياً … وأن هذا الحل يجب تحقيقه في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة وأنه لا يجوز أن تكون هناك أي مفاوضات موازية.”