وزيران إسرائيليان: الحكومة ملتزمة بإقامة مستوطنة جديدة

القدس - الأناضول – أعلن وزيران إسرائيليان عزم حكومتهما إقامة مستوطنة جديدة على الأراضي الفلسطينية، بعد يومين من طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو كبح جماح الاستيطان.

وقالت وزيرة العدل الإسرائيلية اياليت شاكيد، الجمعة، في تصريح صحافي مكتوب إن “الحكومة ملتزمة بالاتفاق الذي وقعته مع سكان مستوطنة عامونه ولا نية لدينا لانتهاكه”.

واضافت شاكيد “ستقام مستوطنة جديدة لسكان عامونه طبقاً لالتزامنا”.

من جهته قال وزير التعليم وزعيم حزب “البيت اليهودي” اليميني نفتالي بنيت إن “الالتزام قائم، رئيس الوزراء (بنيامين نتنياهو) وقع اتفاقاً لإقامة مستوطنة جديدة لسكان عامونه”.

وأضاف، اليوم الجمعة، في تصريح صحافي مكتوب، “أنا متأكد من انه (نتنياهو) سيلتزم بتعهده”.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أعلن مطلع الشهر الجاري عن تشكيل طاقم بهدف إقامة مستوطنة جديدة لمستوطنين تم إخلاؤهم من من البؤرة الاستيطانية “عامونه”.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) قررت نهاية العام 2014 إخلاء البؤرة “عامونه” بعد ثبوت إقامتها على أراض فلسطينية خاصة في وسط الضفة الغربية.

وفي الثاني من الشهر الجاري تم استكمال إخلاء 40 عائلة من المستوطنين من البؤرة بانتظار إقامة مستوطنة جديدة .

ولم يتحدد حتى الآن مكان وزمان إقامة هذه المستوطنة الجديدة او عدد الوحدات الاستيطانية التي ستشملها.

وكان البيت الأبيض قال في تصريح مكتوب بعد لقاء نتنياهو والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بواشنطن قبل يومين، “ناقش الزعيمان قضية بناء المستوطنات الإسرائيلية، واتفقا على مواصلة هذه المناقشات والعمل على النهج الذي يتماشى مع هدف دفع عجلة السلام والأمن”.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية، أمس، عن نتنياهو إنه سيواصل البناء الاستيطاني في القدس أما ما يتعلق بالضفة الغربية فإنه سينتظر التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأمريكية.