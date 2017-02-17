ألمانيا وفرنسا تدعوان روسيا للاضطلاع “بدور بناء” في سوريا

بون - د ب أ – دعا وزير الخارجية الفرنسي جان مارك إيرولت ونظيره الألماني زيجمار جابريل الجمعة، روسيا إلى الاضطلاع بدور أكثر إيجابية في الجهود المبذولة لإيجاد حل للحرب الأهلية في سوريا، خلال محادثات في إطار اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين (جي 20) في مدينة بون الالمانية.

وقال وزير الخارجية الفرنسي قبل استئناف محادثات السلام السورية في جنيف الأسبوع المقبل: “نعتقد أنه باستطاعة روسيا أن تلعب دوراً بناء”.

وأضاف إيرولت، وهو يقف بجوار نظيره الألماني زيجمار جابرييل: “ينبغي أن تتوقف روسيا عن النظر إلى أعضاء المعارضة السورية باعتبارهم إرهابيين”.