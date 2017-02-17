مقتل 5 ضباط شرطة في هجوم لطالبان شرقي أفغانستان

كابل – الأناضول – قتل 5 ضابط شرطة، الجمعة، إثر هجوم نفذته حركة طالبان ضد مواقع لقوات الأمن الأفغانية، في ولاية كونار(شرق) الحدودية مع باكستان.

وقال وحيد الله كليمزاي، حاكم ولاية كونار، إن الهجوم وقع فجر اليوم، واستمرت لنحو ساعتين، لكن الشرطة تمكنت بمساندة قوات الأمن من صد المهاجمين وإبعادهم عن المنطقة.

وأضاف كليمزاي أن الهجوم أسفر عن مصرع 5 ضباط شرطة، وفقدان آخر، فيما قتلت الشرطة الأفغانية عدداً من مسلحي طالبان (دون الإشارة إلى عددهم).

ولفت كليمزاي إلى أن مسلحي طالبان استخدموا في الهجوم رشاشات ثقيلة وعبوات ناسفة.

وقبل يومين، شنت الحركة هجوماً على قرية في ولاية فارياب شمالي أفغانستان، تسبب بمقتل 5 عناصر شرطة.

تجدر الإشارة أن الرئيس الأفغاني أشرف غني، جدد دعوته في وقت سابق هذا الأسبوع، لتوقيع اتفاق سلام مع حركة طالبان، في وقت تتصاعد فيه أعمال العنف في البلاد.