مقتل 11 شخصا في هجمات لجماعة بوكو حرام شمال شرق نيجيريا

بورونو - د ب ا – قال شهود عيان وقوات الأمن أن ما لا يقل عن 11 شخصاً، قتلوا في هجوم لجماعة بوكو حرام في مدينة مايدوجوري عاصمة ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا ليلة الخميس. ونقلت صحيفة ” بريميم تايمز″ النيجيرية الجمعة عن المصادر قولها إن ثلاث انتحاريات كن من بين القتلى .

وقالت الشرطة ان الانتحاريات فجرن سيارات كانت واقفة في محطة للحافلات منتصف ليلة امس ، ما أسفر عن مقتل شخصين مدنيين.

وقال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إن الجنود اطلقوا في وقت لاحق النار على رجال مسلحين كانوا يرافقون الانتحاريات مستقلين دراجات نارية ، ما اسفر عن مقتل ما لا يقل عن ستة منهم.

ولم تعلق بعد جماعة بوكو حرام ،التي تنشط في شمال شرقي نيجيريا، على الهجوم .

وتسعى الجماعة ، التي تعارض التعاليم والثقافة الغربية ، إلى تطبيق تفسيرها المتشدد للشريعة الإسلامية. ومنذ عام 2009 ، لقي 14 ألف شخص على الأقل حتفهم على أيدي الجماعة .و تفيد تقديرات الأمم المتحدة بأن 7ر2 مليون شخص من سكان المنطقة قد فروا من منازلهم بسبب بوكو حرام.