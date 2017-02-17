مقتل عنصرين من القوات الأمنية شمالي العراق

صلاح الدين – الأناضول – قتل عنصرا أمن عراقيين، الجمعة، وأصيب ثلاثة آخرون بهجوم شنه عناصر تنظيم “الدولة الاسلامية” الإرهابي بمحافظة صلاح الدين (شمال).

وقال الرائد غزوان الجبوري، من قيادة عمليات صلاح الدين إن “هجوماً شنه عناصر في داعش، استهدف قوات الأمن العراقي والحشد الشعبي (مليشيات شيعية موالية للحكومة) في بلدة الدور، على بعد 30 كلم شرق مدينة تكريت، مركز صلاح الدين”.

وأضاف الجبوري، أن “قوات الأمن تصدت للهجوم الذي استمر لبضع ساعات، لكن اثنين من قوات الأمن قتلا، وأصيب ثلاثة آخرون”.

من جانبه، قال مدير إعلام محافظة صلاح الدين “جمال عكاب”، إن “سكان الدور، ساهموا في صد هجوم داعش، الذي تكرر في فترة سابقة عدت مرات على محيط البلدة”.