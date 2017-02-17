ميركل تتوجه إلى الجزائر الاثنين المقبل

برلين - د ب أ – تتوجه المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل يوم الاثنين المقبل إلى الجزائر.

وقالت نائبة المتحدث باسم الحكومة الألمانية أولريكه ديمر الجمعة في برلين، إن الموضوعات التي ستتطرق إليها ميركل خلال الزيارة التي تستغرق يومين تتعلق بالهجرة والعلاقات الاقتصادية والأوضاع الأمنية في المنطقة.

ومن المخطط أن تجري ميركل محادثات مع رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال الاثنين المقبل، ومع الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوم الثلاثاء المقبل.

كما تلتقي ميركل ممثلين عن المجتمع المدني، وتتفقد مدرسة للفتيات تُدرَّس فيها اللغة الألمانية، وتشارك في مؤتمر اقتصادي.

وتعوّل ميركل على تعزيز التعاون مع الجزائر في الحد من تدفق اللاجئين عبر البحر المتوسط إلى أوروبا.

وتدعو ميركل إلى تصنيف تونس والمغرب والجزائر في قانون اللجوء الألماني على أنها “دول منشأ آمنة” لإسراع إجراءات الترحيل.