مقتل خمسة من قوات الأمن المصرية بانفجار مدرعة في سيناء

القاهرة- رويترز- قالت مصادر أمنية إن خمسة من قوات الأمن المصرية قتلوا وأصيب اثنان آخران الجمعة في محافظة شمال سيناء التي ينشط فيها إسلاميون متشددون موالون لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش”.

وقال مصدر إن الانفجار استهدف مدرعة تابعة لقوات الأمن بمنطقة الحسنة على بعد نحو مئة كيلومتر إلى الجنوب من مدينة العريش عاصمة المحافظة المتاخمة لإسرائيل وغزة.

وأضاف أن المدرعة كانت تقوم بعملية تمشيط في المنطقة عندما انفجرت قنبلة زرعت في طريقها.

وقتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات للمتشددين بالمحافظة منذ منتصف 2013. ويقول الجيش إنه قتل مئات منهم منذ ذلك الحين في حملة تشارك فيها الشرطة.

ومنذ انتفاضة 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك بعد 30 سنة في الحكم تشهد مصر اضطرابا سياسيا يشوبه العنف.