الدفاع الجزائرية تعلن مقتل تسعة اسلاميين مسلحين في جنوب شرق البلاد

الجزائر- أ ف ب- أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية الجمعة ان قوات الجيش قتلت تسعة اسلاميين مسلحين بمنطقة العجيبة في ولاية البويرة على بعد 125 كلم جنوب شرق العاصمة الجزائرية.

وكان الجيش الجزائري قتل خمسة مسلحين الاربعاء بنفس منطقة العجيبة وضبط خلالها خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف.

وجاء في بيان وزارة الدفاع انه “في اطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لعملية البحث والتمشيط التي باشرتها قوات الجيش الوطني الشعبي قرب بلدية العجيبة بولاية البويرة، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي صباح اليوم 17 (شباط) فبراير 2017 على تسعة إرهابيين”.

وتابع البيان انه تم ضبط خمسة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاث بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وكمية من الذخيرة.

وتستخدم السلطات الجزائرية كلمة “ارهابيين” للاشارة إلى الاسلاميين المسلحين الناشطين في البلاد منذ مطلع تسعينات القرن الماضي.

وولاية البويرة الجبلية تدخل ضمن مثلث تحرك عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي في الجهة الشرقية للعاصمة الجزائرية، والذي يضم ايضا تيزي وزو وبومرداس.

وبهذه الحصيلة يرتفع عدد المسلحين الذين قتلهم الجيش الى 21 منذ مطلع العام في هذه المناطق بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا الى ارقام رسمية.