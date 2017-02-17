روسيا تقول إنها قصفت أهدافا لتنظيم الدولة قرب الرقة السورية

موسكو- رويترز- قالت وزارة الدفاع الروسية الجمعة إن قاذفات بعيدة المدى أطلقت سلسلة من صواريخ كروز على أهداف لتنظيم الدولة الإسلامية “داعش” حول مدينة الرقة السورية.

وأضافت الوزارة في بيان أن قاذفات توبوليف-95 أقلعت من روسيا وحلقت فوق إيران والعراق للوصول إلى سوريا حيث قالت إنها استهدفت بنجاح معسكرات تدريب ومركز قيادة للمتشددين.

وشنت روسيا سلسلة من الهجمات المستمرة على الرقة في أواخر 2015 لكنها منذ ذلك الحين ركزت قوتها النيرانية حول الرقة ومناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة.