اعدام 41 مقاتلاً خلال اقتتال بين فصيلين جهاديين في شمال غرب سوريا
Feb 17, 2017
بيروت- أ ف ب- أعدم تنظيم جند الأقصى الجهادي 41 مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) الفصيل الابرز فيه، في اطار اقتتال داخلي بين الطرفين في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس انه تمكن الجمعة من توثيق “اعدام تنظيم جند الاقصى في مدينة خان شيخون يوم الاثنين 41 مقاتلا من جبهة تحرير الشام” التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي، وذلك في اطار “المعارك العنيفة المستمرة بين الطرفين” في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.
اما ان لهذه الفصاءل ان تدرك بان نهايتها ستكون على ايديها ؟ عن اي رب يتحدثون وعن اي دين ،
يقتتلون لاتفه الاسباب ويقاتلون داعش وكذلك النظام ،يضربهم الروس وتنهشهم الظروف الجويه
واحيانا الحصار يتغاضون عن كباءر وييتعنتون في الصغاءر ، من اي كوكب جاؤا وباي عقول يفكرون
ورغم كل ذلك مازالت لديهم القدره على تجنيد الناس ؟عجبي.
ليس هنالك من دليل علمي اقوى من هذا الحدث، التشدد وحتى التضحية بالنفس ليسالدليل على الهداية و السيرعلى الطريق الصحيح