اعدام 41 مقاتلاً خلال اقتتال بين فصيلين جهاديين في شمال غرب سوريا

بيروت- أ ف ب- أعدم تنظيم جند الأقصى الجهادي 41 مقاتلاً من تحالف فصائل تشكل جبهة فتح الشام (النصرة سابقاً) الفصيل الابرز فيه، في اطار اقتتال داخلي بين الطرفين في شمال غرب سوريا، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان الجمعة.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة فرانس برس انه تمكن الجمعة من توثيق “اعدام تنظيم جند الاقصى في مدينة خان شيخون يوم الاثنين 41 مقاتلا من جبهة تحرير الشام” التي تضم كلاً من جبهة فتح الشام وحركة نور الدين زنكي، وذلك في اطار “المعارك العنيفة المستمرة بين الطرفين” في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا.