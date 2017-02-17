قصي خولي يكشف حقيقة زواجه السريّ

دمشق ـ خرج الفنان السوري قصي خولي عن صمته للرد على الأخبار التي تم تداولها مؤخرًا بشأن زواجه السري بعد ظهوره مرتدياً خاتما في يده، ولكن رده كان محيرًا أكثر لجمهوره لأنه لم ينف بشكل قاطع زواجه.

ونشر خولي صورة، عبر حسابه الرسمي على موقع “انستغرام” معلقاً “صباح الخير، اشتقت إليكم جميعاً وسُئلت أكثر من مرّة ماذا يعني لي هذا الخاتم ولماذا أرتديه دائماً، والكثير من الأسئلة عنه”.

وأضاف: “في الحقيقة، أنا أحبّ هذا الخاتم كثيراً حتى بات مثل توقيعي، وأغار منه أحياناً وأخاف عليه، فلنبدأ بمزادٍ عليه لنرى ماذا يمكن أن يحدث”.

وتابع قصي خولي “بكل الأحوال، بعد فترة سأحكي لكم قصته؟؟؟ وإن شاء الله يومكم يكون خيرًا وفرحاً ونجاحاً وجمعة مباركة على الجميع″.