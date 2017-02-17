زوجة حسين فهمي: طردني من المنزل وألقى ملابسي في الشارع

القاهرة ـ كشفت سيدة الأعمال السعودية رنا القصيبي، زوجة الفنان المصري حسين فهمي، الكثير من الأسرار التي تخص خلافاتهما الزوجية، والتي وصلت إلى حد إقامتها دعوى خلع ضده.

زوجة فهمي كشفت عن الأسباب الرئيسية لخلافاتهما، بقولها إنه منذ زواجهما لم ينفق عليها جنيهاً واحداً، مبرراً ذلك بأنها امرأة ثرية لا تحتاج لأمواله.

كما أكدت، في تصريحات صحافية، إنه “طردها من المنزل بعد نشوب خلافات بينهما، وقام بإلقاء ملابسها في الشارع، هذا بالإضافة إلى أنه اعتدى عليها لفظيا”.

القصيبي كشفت أيضا أن الفنان المصري استغل مشاكلها البصرية، حيث قام بتسليط أحد الخدام لكي يخيفها من أشياء غير موجودة بالمنزل لتطفيشها منه.

وأضافت أنها تنتمي لعائلة لها مكانتها الاجتماعية، وما حدث معها لا تتحمله أي امرأة، لذا لجأت إلى الخلع بعد أن اكتفى فهمي بتطليقها شفهيا فقط.

وكانت رنا القصيبي قد رفعت ضد حسين فهمي دعوى خلع، بعدما أكدت أنه طلقها شفويا، مؤكدة أنه أنه قام بطردها من منزل الزوجية وحرمها من كل حقوقها، ولذلك رفعت ضده قضية خلع للانفصال عنه بشكل رسمي.

يذكر أن حسين فهمي قد تقدم بطلب أمام محكمة أسرة أكتوبر يطالب فيه بمنع سفر زوجته السعودية رنا القصبي وإدراج اسمها على قوائم الممنوعين من السفر، وإلزام مصلحة الجوازات ووثائق السفر والهجرة والجنسية بتقديم بيانات بتحركاتها منذ زواجها، وعدم السماح لها بالسفر إلا بعد حصولها على إذن كتابي منه.