أجرأ 5 تصريحات لشهيرة: رفضت تقبيل نور الشريف… وزينة أخطأت… وفنانة حاولت خطف زوجي

القاهرة ـ فتحت الفنانة المصرية شهيرة قلبها لعدد من التصريحات الشخصية التي باحت بها للمرة الأولى وكشفت من خلالها العديد من أسرارها التي لا يعرفها الجمهور.

شهيرة تحدثت عن حياتها مع الفنان محمود ياسين وقالت إنها لم تهتم به عندما رأته للمرة الأولى ولكنها شعرت بعد ذلك بأن قلبها يدق لرؤيته، مشيرة إلى أن الفنان أحمد زكي كان شاهد على قصة حبهما.

شهيرة قالت إنها لا تغضب من مشاهد قبلات محمود ياسين للفنانات لأنها عرفت أن هذا عمله، وكشفت أن هناك فنانة كانت تريد أن تتزوجه بأي ثمن بعد ارتباطه بشهيرة ولكنه رفض، ووصفته شهيرة قائلة: “عينه مليانة”.

الفنانة المصرية أشارت إلى أن زواجها من محمود ياسين عطلها فنيا وخاصة أنه كان يرفض ترشيحها لأي فيلم يعمل به بحجة أنها زوجته ويرفض أن يقال عنه أنه يستخدم الواسطة.

شهيرة قالت إنها رفضت تقبيل الفنان الراحل نور الشريف في فيلم “وصمة عار”، وكان العاملين بالفيلم مندهشون من عدم وجود أي مشهد رومانسي بينهما ولكن احترم نور رغبتها.

شهيرة تحدثت عن حالة محمود ياسين الصحية وكشفت أنه يعاني من تصلب في الشرايين، ولكنه غير مصاب بالزهايمر، وأكدت أنه لم يعتزل الفن ولكنه مل من التمثيل واكتفى، ومن الممكن أن يعود لو وجد الدور المناسب.

شهيرة تحدثت عن حجابها وقالت إن زوجها شعر بالصدمة بعد اعتزالها، وقال لها إنه قرار صعب جدا ويجب أن تفكر جيدًا، لافتة إلى أنها كانت سبب في ارتداء الفنانة سهير رمزي الحجاب، حيث تكلمت معها عنه فبكت سهير وارتدته، وقالت أيضا أنها لا تتحدث مع ابنتها رانيا عن الحجاب ولكن ابنتها محتشمة جدا.

الفنانة المصرية تحدثت عن أزمة الفنانة زينة والفنان أحمد عز وقالت إن دفاعها عن عز ليس لأنه صديق، ولكن زينة أخطأت عندما أخرجت هذه الأزمة للعلن وكان يجب أن تكون بين الأبواب المغلقة.

شهيرة رفضت أن تكشف عن عمرها الحقيقي وقالت إن أي امرأة عاقلة من حقها إخفاء سنها الحقيقي، لافتة إلى أنها ستعود إلى الفن لو وجدت دور يتناسب معها.

الفنانة المصرية قالت إنها قصرت في حق الرئيس المخلوع محمد حسني مبارك، وتمنت لو زارته في المستشفى، وأشارت إلى أنه وقف بجوار زوجها عندما مرض واتصل بها وعاتبها لأنها لم تخبره عند دخوله المستشفى وقال: “محمود ياسين رمز لمصر”.

شهيرة قالت إنها كانت تتمنى إنجاب طفلين آخرين بجانب رانيا وعمرو، لافتة إلى أنها أحيانا تتناول المهدئات حتى تنام عندما تكون غاضبة، وأن ابنتها رانيا ممثلة جبارة ولكنها مكثت في المنزل فترة طويلة من أجل أطفالها مما عطلها فنيا.

شهيرة قالت إنها تؤمن بالحسد وتعتقد أن فنانة دبرت لها أمرا مما جعلها تتعرض لبعض المشكلات.