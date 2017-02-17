اغتصبوها أمام زوجها وأبناءها
Feb 17, 2017
القاهرة ـ عرضت الاعلامية المصرية منى عراقي ضمن برنامج “انتباه”، مأساة سيدة مصرية تم اغتصابها بشكل كامل أمام زوجها وأبنائها من قبل البلطجية في مصر.
قالت السيدة خلال البرنامج إن ثلاثة بلطجية اقتحموا مسكن زوجها وقاموا بضربه ثم قاموا بتهديدها بذبح أطفالها في حالة المقاومة ومنع اغتصابها، وأوضحت أنها تعرضت للاغتصاب الكامل أمام ابنتها، وزوجها الذي قاوم كثيرا ولكن تم ربطه بالحبال.
وقد استنكرت مقدمه البرنامج منى عراقي عدم القبض على الجناة حتى الآن، وأن المجني عليهم تقدموا ببلاغ ولن يحصلوا إلا على حكم سنة حبس فقط.
في النهاية طالبت عراقي من الجهات المعنية التدخل للقصاص لهذه الأسرة المسكينة، حتى لا يتحول اطفالهم لمجرمين ويلجأوا للبلطجة للحصول على حق ابيهم وامهم.
مصر أصبحت بلا قوانين أو رحمة أصبحت كلغابة من أخبار الجرائم هناك لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم
لاحول ولا قوة الا بالله
هذا النوع من الناس خاصهم الاعدام شنقا
حسبنا الله ونعم الوكيل. كم هي بشعة هذه الجريمة؟ ألمفروض ان يعدم الجناة في العلن لكي يصبحوا عبرة للآخرين.