البيت الأبيض ينفى استخدام الحرس الوطني ضد المهاجرين غير الشرعيين

واشنطن ـ الاناضول ـ نفى البيت الأبيض، اليوم الجمعة، أنه تكون الإدارة الأمريكية قد قررت نشر 100 ألف من قوات الحرس الوطني لضبط المهاجرين المقيمين بصورة غير شرعية في الولايات المتحدة.

جاء ذلك على لسان متحدث البيت الأبيض شون سبايسر، في تغريدة له على “تويتر” بعد وقت قليل على ما نشرته وكالة أسوشيتد برس، حول هذا الأمر.

وقال سبايسر الذي أرفق تغريدته بنسخة من خبر لوكالة: “هذا غير صحيح، دي اتش اس (نسبة إلى وزارة الأمن الوطني) أكدت أنه (التقرير) كاذب 100 بالمئة”.

وفي وقت سابق، ذكرت أسوشيتد برس، أنها حصلت على مسودة قرار لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بنشر 100 ألف من قوات الحرس الوطني، لملاحقة المهاجرين غير الشرعيين.

وأشارت إلى أن الوثيقة تدعو إلى “عسكرة غير مسبوقة في مجال تطبيق قوانين الهجرة”.

ولفتت إلى أن نشر القوات سيكون في 11 ولاية في جنوب وشرق البلاد، والتي تشكل الثقل الأكبر للمهاجرين القادمين من الجارة المكسيك.

وبينت أن الوثيقة هي من إعداد وزير الأمن الداخلي في إدارة ترامب، الجنرال جون كيلي.