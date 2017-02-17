﻿الإعدام لشاب سوداني اغتصب طفلة وقتلها

الخرطوم ـ «القدس العربي»: قضت محكمة الأسرة والطفل في بحري، في السودان، أمس الجمعة، بالإعدام على ياسر بدر الدين، قاتل الطفلة شهد محمد إبراهيم (ثلاث سنوات) التي شغلت الرأي العام، بعد أن تم اغتصابها وقتلها العام الماضي، في منطقة أمدوم، شرق الخرطوم.

وشهدت المحكمة جموعا غفيرة معظمها من الحقوقيين والمدافعين عن قضايا الطفولة، إضافة لعشرات الأطفال وعائلاتهم. وخرجت تظاهرة ضخمة طافت بالمدينة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة للمحكمة، وطالب البعض بتنفيذ حكم الإعدام في ميدان عام.

وتعود تفاصيل الجريمة للثاني والعشرين من شهر آذار/ مارس 2016 حيث تم استخراج جثة الطفلة من بئر ألقاها الجاني (ثلاثين عاماً) بداخلها بعد أن اغتصبها ثم تم التعرف عليه وتوقيفه.

وقالت المحامية اقبال أحمد علي التي تعمل في مجال جرائم الطفل إن «اغتصاب الأطفال في السودان تعدى الظاهرة وأصبح واقعا يوميا أحال حياة الأسر إلى جحيم»، مشيرة إلى «ارتباط الاغتصاب بالقتل دائما لإخفاء معالم الجريمة».

وأضافت أن «تعديل قانون 2004 يحد من هذه الجريمة والتي يصل عددها في الخرطوم فقط لأكثر من ثلاثة آلاف حالة في العام». وأكدت أن «هذا الرقم يتضاعف في الأقاليم لعدم تسليط الضوء على مثل هذا النوع من الجرائم».

ولفتت إلى «بشاعة الجريمة التي ارتكبها الجاني ضد الطفلة شهد محمد ابراهيم حيث اغتصبها وقتلها وجعلها ملقية في كيس بلاستيك طوال النهار ثم ألقى بها داخل بئر».

وأضافت: «لا يمكن أن يكون هذا الشخص إنسانا».

وأوضحت أن «الجاني سجل اعترافا قضائيا ثم تراجع عنه بدون مبرر»، مؤكدة أن «الحكم الحالي أصدرته محكمة الاستئناف بعد أن رجعت للحكم الأول، وطلبت الاستماع لمزيد من البينات».

واشتكت إقبال من قلة الأحكام الرادعة في مثل هذه القضايا، وأرجعت ذلك لضعف عمل المباحث التي لا تتوفر لها الإمكانات الكافية في هذا المجال، إضافة لافتقاد القضاة والنيابة والشرطة للتدريب على هذه الجرائم التي يتم إخفاء معالمها، مضيفة أن معظمها تحدث من قبل الأقارب.

وأوضحت أن «المجتمع عادة يخفي مثل هذا النوع من الجرائم لاعتبارات كثيرة»، مشيرة إلى «وجود بلاغين في الأيام الماضية واحد لأب اغتصب ابنه والآخر لبنت اغتصبها والدها».

وحول رفض بعض منظمات المجتمع المدني لحكم الإعدام، قالت: «للأسف الشديد فإن بعض المنظمات التي تعمل في مجال الطفولة تجاهر بهذا الرأي وذلك لارتباطها بمنظمات غربية تدريبا وتمويلا ومعروف رأي الغرب في حكم الإعدام».

ورأت أن «الحكم الرادع مهم وضروري لبشاعة الجريمة وتأثيرها الكبير على المجني عليهم وأسرهم»، مشيرة إلى «افتقاد الأمان في المجتمع في الفترة الأخيرة لدرجة أن الأسر لا تأمن وجود أطفالها بالقرب من المنزل أو في أماكن لهوهم ولعبهم المعتادة أو في الطريق إلى المدرسة».

وأكدت المحامية عدم وجود إحصائيات دقيقة لجرائم الجنس ضد الأطفال، خاصة في الولايات، لافتة إلى انتشار الظاهرة في كوستي ومدني والدويم ومناطق دارفور الكبرى، إضافة للعاصمة وأطرافها.

وشهد السودان ازديادا كبيرا في جرائم اغتصاب الأطفال، آخرها يوم السبت الماضي حيث تم اغتصاب الطفلة أمنية ذات الثلاث سنوات في مدينة كوستي، وأجريت لها عملية معقدة لتحويل المستقيم للبطن وإخراجه في وضعية معقدة، ولا تزال حالتها خطرة، ولم يتم القبض على الجاني.

وتشير الإحصائيات لحدوث أكثر من 3500 اعتداء جنسي على الأطفال في العاصمة الخرطوم في عام 2014 ومطلع عام 2015، منها إحدى عشرة حالة في مدرسة واحدة في ضاحية الحاج يوسف شرقي الخرطوم.

وشغلت الرأي العام في عام 2013 بقضية معلم اعتدى جنسيا على نحو 26 من التلاميذ داخل حرم احدى المدارس الخاصة، ما دعا نواب المجلس التشريعي لولاية الخرطوم لتشكيل لجنة فنية متخصصة لدراسة ظواهر التحرش بالتلاميذ عليها.

وصادر جهاز الأمن 11 صحيفة من المطبعة في عام 2015، بعد أن نشرت إفادات لناشطة في منتدى عام تحدثت فيها عن حالات اغتصاب وتحرش جنسي تتم داخل حافلات ترحيل الطلاب ورياض الأطفال، مستندة إلى بلاغات تقدمت بها أمهات، فضلاً عن حالات جرى التستر عليها.