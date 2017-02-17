﻿الخارجية المصرية: الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء عارٍ عن الصحة

القاهرة ـ «القدس العربي»: قالت الخارجية المصرية، أمس الجمعة، إن الحديث عن توطين الفلسطينيين في سيناء (شمال شرق) «عارٍ تماما عن الصحة» ولم تتطرق إليه أي محادثات سابقة.

جاء ذلك في تصريحات هاتفية للمتحدث باسم الوزارة، أحمد أبو زيد، لفضائية مصرية خاصة، نفى خلالها الأنباء التي ترددت بشأن وجود اتفاق بأن تكون سيناء وطنًا للفلسطينيين.

وأضاف: «سيناء أراض مصرية ولم تكن في أي مرحلة من المراحل محل حديث بين أي مسؤول مصري وأجنبي».

ونقلت وسائل إعلام تصريحات الوزير الإسرائيلي بلا حقيبة أيوب قرا (من الطائفة الدرزية)، التي قال فيها إن رئيس حكومته بنيامين نتنياهو سيبحث مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تبني ما وصفها بخطة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لإقامة دولة فلسطينية في غزة وسيناء.

وأشار أبو زيد إلى أن «الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية واضح ومعروف، وهو تأييد ودعم حل الدولتين، وهذا هو موضع التوافق الدولي، والموقف المصري يؤيد ذلك، والمفاوضات المباشرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين هي التي ستؤدي إلى التسوية بين الطرفين، بما يضمن تطلعات الشعب الفلسطيني في إقامة دولته».

والأربعاء، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إمكانية التخلي عن خيار حل الدولتين، وإقامة دولة واحدة تستوعب الفلسطينيين والإسرائيليين.

وأعرب خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو في البيت الأبيض عن عدم ممانعته لأي حل للصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي، «طالما يوافق عليه الجانبان، سواء أكان ذلك بوجود دولة واحدة أو دولتين»..

وحول أسباب مغادرة السفير الإسرائيلي للقاهرة، قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، إن السفير الإسرائيلي لم يخطر وزارة الخارجية بمغادرة البلاد، موضحا أنه المعتاد أن أي سفير يغادر البلاد يخطر الوزارة بمغادرة البلاد وأن يحدد قائما بأعماله.

والثلاثاء الماضي، نقلت صحيفة «دايلي تليغراف» البريطانية، عن مصدر إسرائيلي في مصر، لم تسمه، القول إن بلاده أعادت سفيرها في القاهرة، ديفيد غوفرين، قبل بضعة أسابيع لدواعِ أمنية تتعلق بأمن السفير الشخصي.

ولم تذكر الصحيفة ما إذا كان السفير قد تعرض لتهديدات، أو تلقى معلومات في هذا الصدد.

بين حين وآخر، تتردد أحاديث عن حل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي الممتد من عام 1848، بمنح الفلسطينيين جزءا من شبه جزيرة سيناء لإقامة دولة عليها. لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتردد فيها مثل هذه الأحاديث، ففي فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، عهد الإخوان، ترددت معلومات عن اتفاق جماعة الإخوان على تسليم جزء من سيناء للفلسطينيين، تنفيذا لمشروع البروفسور يهوشع بن آريه، الرئيس السابق للجامعة العبرية الذي طرحه فى دراسة موسعة، لحل قضية الشرق الأوسط الأولى دون تنازل واحد من إسرائيل.

وأشارت التقارير الإعلامية إلى أن الدراسة العبرية سرعان ما تحولت لمشروع «أمريكي ـ صهيوني» يتضمن آليات ومميزات لإقناع مصر ببيع أراضيها مقابل مشروعات اقتصادية ضخمة تحت عنوان «تبادل أراضٍ إقليمية».

وبينت أن البيت الأبيض تبنى المشروع وعرضه في سرية تامة على دول أوروبية وعربية، أهمها تركيا وقطر، ووافق عليه الإخوان في اجتماع عُقد في واشنطن قبل وصولهم للحكم.

ويتلخص المشروع «الأمريكي ـ الإسرائيلي» لتبادل الأراضي بين مصر وفلسطين وإسرائيل، في أن تتنازل مصر للفلسطينيين عن رفح والشيخ زويد لتتمدد غزة إلى حدود مدينة العريش، مقابل أن تحصل مصر على أراضٍ مماثلة فى صحراء النقب، ومميزات تتمثل فى إقامة شبكة طرق أهمها طريق يربط بين مصر والأردن والسعودية.

إضافة إلى منح مميزات لمصر منها منح بـ 100 و150 مليار دولار، بجانب محطة تحلية مياه ضخمة ممولة من البنك الدولي تغطي العجز الكبير في المياه الذى سيتسبب فيه سد النهضة الإثيوبي، وفي المقابل، تحصل إسرائيل على مساحات تصل من 40 إلى 60٪ من أراضي الضفة الغربية، مع منح الفلسطينيين قطعاً بديلة فى صحراء النقب بحيث تحافظ على المستوطنات الإسرائيلية في الضفة وتمنحها الشرعية الدولية والقبول العالمي.

وفي كل مرة تتردد مثل هذه الأحاديث، أو الشائعات تواجه بحملة غضب شعبية، على مواقع التواصل الاجتماعي، ومن القوى السياسية.

وخرجت اللجنة الشعبية للدفاع عن سيناء لتؤكد رفضها لمثل هذه الخطط، وقال المهندس عبد العزيز الحسيني لـ«القدس العربي»، أحد مؤسسي اللجنة، إنه بعيدا عن صحة المعلومات التي ترددت من عدمها، وبعيدا عن النفي المصري والإسرائيلي، فإن الشعبين المصري والفلسطيني لن يقبلا مثل هذه التسويات الاستسلامية.

وأضاف أن الشعب المصري يرفض التنازل عن أرضه، والدليل على ذلك المعركة الشعبية التي خاضتها الأحزاب والقوى السياسية واحتضنها الشعب رفضا للتنازل عن الجزيريتن للمملكة العربية السعودية، متسائلاً، من رفض التنازل للسعودية هل سيقبل التنازل لإسرائيل؟

وتابع: «الشعب الفلسطيني متمسك بأرضه وحق العودة ولن يقبل مثل هذه الحلول التي تقضي على قضيته العادلة في تحرير الأرض».

كذلك، قال عضو اللجنة الشعبية للعريش، أشرف أيوب، إن هناك دلائل على صحة ما تردد عن الاتفاق على منح جزء من سيناء للفلسطينيين كجزء من حل القضية الفلسطينية، موضحاً أن آخر هذه الدلائل هو ترحيل عمال بناء (باليومية) من قِبل أجهزة الأمن بدعوى رصد اتصالات مؤخرا تتحدث عن نية لاغتيالهم من تنظيمات إرهابية.

وأضاف لـ«القدس العربي»: «عمال مسيحيون يعملون في العريش منذ سنوات طويلة، تحفظت عليهم قوة من قسم ثان العريش، أمس الأول، ثم أجبرتهم على مغادرة المدينة بدعوى رصد نية لاغتيالهم».

وتابع: انسحاب الدولة من سيناء كأحد مظاهر السيادة، دليل آخر، فسبق أن نقلت الدولة محكمة العريش إلى محافظة الإسماعيلية بعد اغتيال قضاة مشرفين على انتخابات مجلس النواب، إضافة إلى أن أي عملية إرهابية من الجماعات المسلحة مؤخرا يقابلها انسحاب للدولة من سيناء، في الوقت الذي زادت في الكمائن الأمنية والعسكرية عددا وتحصينا، وتحولت أكياس الرمل لغرف بطوب أسمنتي».