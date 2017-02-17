﻿تضامن مع صحافية سودانية تعرضت للتهديد بسبب مقال

الخرطوم ـ «القدس العربي»: تعرضت الصحافية والكاتبة السودانية، شمائل النور، لهجوم شرس في بعض الصحف والمساجد، بسبب مقال لها بعنوان (هوس الفضيلة)، انتقدت فيه سلوك بعض الإسلاميين.

فقد رد عليها رئيس منبر السلام العاجل، الطيب مصطفى، وهو ناشر صحيفة «الصيحة»، بمقال مستنكراً رأيها، وانضم اليه الدكتور محمد علي الجزولي بمقال إضافة لخطبة أمس الجمعة في مسجده.

وضجت وسائل التواصل الاجتماعي بهذه القضية. وطالب عثمان ميرغني رئيس تحرير صحيفة «التيار»، التي تعمل فيها شمائل، الشرطة بحماية الكاتبة من المتطرفين، مشيرا لتعرض صحيفته لهجوم قبل عامين بسبب مقال مماثل.

وقالت شبكة الصحافيين السودانيين، وهي كيان غير حكومي يدافع عن الصحافيين، إن الصحافة في السودان تواجه «نكسة خطيرة في الأيام الماضية إذ تداعت ذات الأقلام المسمومة لحملة مسعورة تهدف لإرهاب الفكر وإذلال أصحاب الرأي».

وأضافت أنها «تراقب عن كثب تطورات حملة التحريض والإرهاب الشعواء التي تتعرض لها الزميلة شمائل النور، تلك الحملة التي تولاها الطيب مصطفى بتحريف متعمد لعبارات وردت في عمود للكاتبة في صحيفة (التيار) لإثارة نقمة الجماعات المتشددة عليها وعلى صحيفتها».

وأكدت الشبكة أنها لن «تقف مكتوفة الأيدي إزاء ما يجري من إرهاب لأصحاب الفكر وحملة الأقلام». وحمّلت الأجهزة المختصة المسؤولية كاملة لكل ما يحدث.

وقالت شبكة الصحافيين السودانيين إن «ما حدث ويحدث لن يثنينا في ان نمضي إلى ماعاهدنا شعبنا عليه بالدفاع عن حرية الكلمة، وإن سلاح الإرهاب الأخرق لن يخيفنا ولن يكسرنا».

وقالت الكاتبة أمل هباني إن «شمائل النور الصحافية والكاتبة المستنيرة تتعرض لحملة شعواء من موتوري داعش وخفافيش الظلام الفكري والمعرفي باسم الإسلام بسبب عمودها (هوس الفضيلة)».

وأضافت أن «مناصرة شمائل هي مناصرة لحرية التعبير والفكر التنويري الحر».

وقال الصحافي السوداني المقيم في باريس محمد الأسباط إن «حملة الهجوم على الزميلة شمائل النور انتقلت من الصحف إلى بعض المساجد»، وأبدى التضامن مع شمائل في مواجهة ما سماه بـ»الهوس الديني والدواعش».

وفي صفحة وسطيون على «الفيسبوك» قال محمد علي الجزولي رداً على إبلاغ الشرطة من قبل صحيفة «التيار»: «سنمضي في نقض الباطل بالكلمة وندعوه للحوار والمناظرة ونعريه بالكتابة والمقالة لا ترهبنا خطاباتهم ولا توقفنا صرخاتهم».