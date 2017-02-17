﻿«التحالف العربي» يقصف منزل زعيم قبلي في صنعاء

تعز ـ واشنطن ـ «القدس العربي»: عقدت قبائل منطقة خولان الطيال في محافظة صنعاء، أمس الجمعة، اجتماعا قبليا استثنائيا لتدارس الوضع القبلي، جراء قصف قوات «التحالف العربي» لمنزل زعيم القبيلة الشيخ محمد بن ناجي الغادر، والذي أحدث ردود فعل قبلية كبيرة.

وذكرت مصادر قبلية أن قبائل خولان الطيال قامت بتدارس الرد المناسب على عملية قصف طيران قوات التحالف لمنزل الغادر.

واستهدفت مقاتلات التحالف منزل الغادر بغارتين متتاليتين في منطقة الأعروش التابعة لقبائل خولان الطيال، ما أسفر عن تدمير المنزل بالكامل، والسيارات التي كانت موجودة في ساحته، وفق ما أكدت المصادر.

وشوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من منزل الغادر عقب استهدافه بعمليتي القصف الجوي. وحسب المصادر، فإن هذه الغارة تعتبر الأولى من نوعها التي تستهدف منزل الغادر الذي لم يحدد موقفاً معلناً بشأن الانقلاب الحوثي على السلطة الشرعية في اليمن، كما لم يعلن صراحة موقفه من التدخل الخليجي في الشأن اليمني عبر قوات التحالف التي تدخلت لإعادة السلطة الشرعية إلى سدة الحكم في العاصمة صنعاء.

وجاءت الغارة بعد أيام من قصف التحالف لمنزل كان يعقد فيه مجلس عزاء لنساء في منطقة أرحب، حيث قتل 9 نساء وطفل.

وتعتمد طائرات التحالف التي تضرب مواقع جماعة الحوثي في اليمن بشكل متزايد على ناقلات القوات الجوية الأمريكية للتزود بالوقود.

وضاعفت الولايات المتحدة نشاطها في تزويد الوقود استجابة للطلب المتزايد من دون عوائق فنية أو سياسية.

وقالت النقيب كاثلين اتانسوف، المتحدثة باسم القوات الجوية في القيادة المركزية الأمريكية، إن سلاح الجو الأمريكي قام بنحو 1178 طلعة جوية منذ شهر ابريل/ نيسان عام 2015 بهدف دعم العمليات السعودية، مشيرة إلى أن العام الماضي تضمن 1069 طلعة جوية بزيادة قدرها 360 طلعة أي 50 في المئة زيادة عن الفترة السابقة.

وأضافت: «تم تفريغ 54 مليون باوند من الوقود لدعم العمليات السعودية في اليمن بمشاركة ناقلات مثل كي سي 135 وكي سي 10»، وغالبا ما يتم تعقب أرقام تزويد الوقود من قبل القيادة المركزية، ولكن على عكس الاحصاءات المتعلقة بالضربات الجوية ضد تنظيم «الدولة الاسلامية» وحركة «طالبان»، لا يتم الإعلان أمام الجمهور عن ملخص القوة الجوية في هذا الشأن. وقال مسؤولون في القيادة المركزية الأمريكية إن الولايات المتحدة توفر فقط عمليات لتزويد الوقود لدعم طائرات التحالف، ولكنها لا تقدم أي نوع من المعلومات الاستخبارية لتنفيذ الضربات.