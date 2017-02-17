﻿«الكايدة» القطرية تتوّج بالسيف الذهبي في الختام

الكويت – الأناضول: اختتمت بطولة الكويت السابعة عشرة للهجن، بتتويج «الكايدة» التابعة لهجن الشيحانية من قطر، بالسيف الذهبي المقدم من أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في أهم وأغلى أشواط البطولة.

وحسمت الهجن الفائزة الشوط الختامي للبطولة، وخصصت للهجن الحيل على مسافة 8 كيلومترات بعدما تقدمت على الهجنين «مزيار» و«شعلة» لهجن الشيحانية أيضا، اللتين احتلتا المركزين الثاني والثالث. وشهدت البطولة، التي استمرت ستة أيام، مشاركة أكثر من 3 آلاف من الهجن المحلية والخليجية والعربية والدولية في مضمار الشهيد فهد الأحمد بمنطقة كبد في محافظة الجهراء. وقال وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان إن من «أهم ما تميزت به البطولة المشاركة الواسعة من الدول العربية والأجنبية حيث ساهمت بإنجاحها، منوها بالأجواء الحماسية للسباقات التي اتسمت بالتنافس والندية». وقال مدير البطولة أمين سر النادي الكويتي لسباقات الهجن ربيح العجمي إن اليوم الختامي الذي شمل أربعة أشواط رئيسية، ظهر بمستوى فني عالٍ، لا سيما من هجن الشيحانية التابعة لدولة قطر الفائزة بثلاثة أشواط من أربعة.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الهجن «الرهاوي» لهجن الشيحانية في الشوط الرئيسي الأول الذي خصص للهجن الزمول تخليدا لذكرى أمير الكويت الراحل الشيخ سعد العبدالله السالم الصباح. كما فاز الهجن «الحريثي» بالشوط الثاني الذي خصص للهجن الزمول أيضا تخليدا لذكرى رئيس دولة الإمارات الراحل الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان. وفازت الهجن «السالمية» لزايد المنصوري من الإمارات في الشوط الثالث الذي خصص للهجن الحيل تخليدا لذكرى أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.