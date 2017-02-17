﻿المدافع الكولومبي ياري مينا يقترب من برشلونة

بوغوتا – د ب أ: اقترب المدافع الكولومبي ياري مينا (22 عاما) من الانتقال لبرشلونة بعدما وصلت المفاوضات بين النادي الكتالوني وبالميراس البرازيلي «لمرحلة متقدمة». وأوضح خاير مينا عم ووكيل أعمال اللاعب، أن المفاوضات بين الطرفين بدأت قبل ثمانية شهور ولكن شيئا لم يتم بشكل رسمي لأن اللاعب لم يوقع على أي عقد حتى الآن. وأضاف: «على مدار ثمانية شهور، كانت هناك اتصالات بهذا الشأن. كثير مما قيل كان حقيقيا. لكن شيئا لم يحدث بشكل رسمي». ونشرت الصحف الكولومبية تقارير توضح أن الطرفين على وشك التوصل لاتفاق بشأن انتقال مينا إلى برشلونة في مطلع 2018 في صفقة قد تبلغ قيمتها تسعة ملايين دولار. ويملك بالميراس 80 بالمئة فقط من قيمة مينا، فيما يملك إندبندنتي سانتا في الكولومبي النسبة الباقية (20 بالمئة). وكان اللاعب انتقل من إندبندنتي إلى بالميراس العام الماضي.

كاسيريس مدافع أوروغواي ينضم إلى ساوثهامبتون

لندن – رويترز: قال ساوثهامبتون الانكليزي إنه تعاقد مع مارتن كاسيريس مدافع منتخب أوروغواي حتى نهاية الموسم الجاري لتعزيز خط الظهر الذي ضربته اصابات اضافة الى رحيل العديد من اللاعبين. وكان اللاعب البالغ 29 عاما ترك يوفنتوس بعد انتهاء عقده الموسم الماضي. وشارك المدافع الذي خاض 68 مباراة مع منتخب أوروغواي، في ست مباريات فقط مع يوفنتوس في الدوري الموسم الماضي وغاب عن اخر ثلاثة أشهر بسبب الإصابة. وبحث ساوثهامبتون عن قلب دفاع في سوق الانتقالات الأخيرة في يناير/ كانون الثاني بسبب اصابة فيرجيل فان دايك ورحيل القائد جوزيه فونتي لوستهام لكنه اخفق في تحقيق أهدافه ليتعاقد الان مع كاسيريس لاعب برشلونة السابق. وقال كاسيريس: «من بين كل الخيارات كان الانتقال لساوثهامبتون الافضل لي.»

جيسوس نجم السيتي الجديد يخضع لجراحة

لندن – د ب أ: قال جوسيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي، إن البرازيلي غابرييل جيسوس مهاجم الفريق خضع لجراحة في قدمه المكسورة في برشلونة بعدما أصيب بكسر في عظم مشط قدمه اليمنى خلال المباراة التي فاز بها فريقه على بورنموث 2/صفر. ويأمل غواردويلا بأن يتمكن جيسوس (19 عاما) من العودة للفريق خلال هذا الموسم. وقال غوارديولا: «الليلة الماضية، خضع جيسوس لجراحة وكانت جيدة». وأضاف: «الآن، المهم هو أن يتعافى بشكل جيد وسيعود عندما يكون جاهزا، بنهاية الموسم الجاري أو في الموسم المقبل». وتابع: «الناس تقول أنه يمكن أن يغيب لمدة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر». وسجل المهاجم البرازيلي ثلاثة أهداف في خمس مباريات شارك بها مع السيتي منذ إنضمامه للفريق الشهر الماضي من بالميراس.

«زيمان» يقترب من العودة إلى تدريب بيسكارا

روما – د ب أ: بات زدينيك زيمان قريبا من العودة لتدريب بيسكارا الايطالي. ونقل عن زيمان قوله خلال لقائه مع دانييلي سيباستياني رئيس نادي بيسكارا: «دعونا نأمل بأن كل شيء سيسير على ما يرام». وقرر بيسكارا، الذي يتذيل الدوري الإيطالي بتسع نقاط فقط من 24 مباراة، إقالة المدرب ماسيمو أودو هذا الأسبوع، عقب الخسارة 3/5 أمام مضيفه تورينو الأحد الماضي. حيث يتأخر حاليا بفارق 13 نقطة عن مراكز الأمان، قبل 14 مرحلة على انتهاء المسابقة. وكان زيمان (69 عاما) (التشيكي الأصل)، الحاصل على الجنسية الإيطالية، قاد بيسكارا للصعود للدرجة الأولى عام 2012، قبل أن يرحل في العام ذاته لتدريب روما، ثم عين مدربا لكالياري ولوغانو السويسري.

مانشستر يونايتد يطلق تطبيقا مدفوعا لعشاقه حول العالم

مانشستر – رويترز: سيطلق مانشستر يونايتد تطبيقا مدفوعا لمحطته التلفزيونية في 165 دولة يسمح للجماهير بمتابعة أحدث أخبار الفريق الإنكليزي. وأعلن النادي أن قيمة الاشتراك الشهري في التطبيق، المتاح عبر متجري «أبل» و»غوغل بلاي» تختلف من دولة لأخرى. وسيوفر التطبيق تعليقا مباشرا وما يشبه البث الحي لكل مباريات يونايتد ومقابلات بعد المباريات مع اللاعبين والمدرب جوزيه مورينيو وكذلك تحليلا لأداء الفريق من لاعبين سابقين. وأضاف النادي أن قيمة الاشتراك الشهري في التطبيق في الولايات المتحدة 5.99 دولار. ولن يكون التطبيق متاحا في بريطانيا بسبب قيود حقوق الملكية الفكرية. ويقول يونايتد إن لديه 659 مليون متابع حول العالم.

توصية بمحاكمة 18 شخصا بتهمة التلاعب في مباريات الدوري الاسباني!

مدريد – رويترز: أحال قاض في بامبلونا الاسبانية 18 شخصا، بينهم ثلاثة من لاعبي كرة القدم للمحاكمة بتهمة التلاعب في نتائج المباريات. ويواجه لاعبو ريال بيتيس السابقون خابير توريس وانطونيو كارازو وخوردي فيغيراس تهما بتلقي مبالغ مالية للتلاعب بنتائج مباريات في نهاية موسم 2013-2014 بالدرجة الأولى بهدف تجنب هبوط اوساسونا. واعتبرت محكمة أن هناك أدلة على أن مسؤولين سابقين بنادي أوساسونا دفعوا 400 ألف يورو للاعبين في بيتيس آنذاك للتغلب على بلد الوليد منافس أوساسونا و250 ألفا مقابل الخسارة أمام أوساسونا في المباراتين الأخيرتين بالموسم.