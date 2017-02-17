﻿سيليتش يبدي سعادته باجتياز عقبة تشوريتش

روتردام (هولندا) – د ب أ: أعرب الكرواتي مارين سيليتش عن سعادته بالتأهل إلى دور الثمانية لبطولة روتردام للتنس، عقب فوزه على مواطنه بورنا تشوريتش في دور الستة عشر.

وقال سيليتش، الذي حقق انتصاره الثالث على تشوريتش في مواجهاتهما المباشرة: «كنت ألعب بشكل جيد للغاية، وحاولت استغلال جميع الفرص التي سنحت لي». وأضاف سيليتش، المصنف الأول على البطولة والسابع عالميا: «دائما ما تتسم المواجهات بين لاعبين من نفس البلد بالصعوبة، وأبلى بورنا بلاء حسنا في عودته (من الجراحة التي أجراها في ركبته العام الماضي)». وأوضح اللاعب الكرواتي: «لم تكن مباراة سهلة على الإطلاق، حتى بعد فوزي السريع بالمجموعة الأولى، لقد أثبت بورنا أنه لاعب الجيل القادم بالفعل». ورغم فوز سيليتش بالمجموعة الأولى 6/1، إلا أن تشوريتش قدم أداء لافتا خلال المجموعة الثانية التي حسمها 6/2، لكن خبرة سيليتش حسمت المواجهة لصالحه في المجموعة الثالثة التي فاز بها 6/4. وبهذا الفوز، ضرب سيليتش موعدا في دور الثمانية للبطولة مع الفرنسي جو ويلفريد تسونغا، المصنف السادس للمسابقة.