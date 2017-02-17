﻿الدوري الإماراتي: النصر يتعادل مع دبا الفجيرة سلبا

أبوظبي – د ب أ: تعادل النصر مع مضيفه دبا الفجيرة سلبا في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري الإماراتي. وفشل الفريقان في استغلال كافة الفرص التي اتيحت لهما أمام المرميين ليحصل كل منهما على نقطة. ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز السادس بفارق الأهداف امام الظفرة، كما رفع دبا الفجيرة رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثاني عشر بفارق الأهداف خلف اتحاد كلباء.

الدوري القطري: الشحانية يتعادل مع الوكرة

الدوحة – د ب أ: فشل الشحانية في الحفاظ على تقدمه مرتين وتعادل مع مضيفه الوكرة 2/2 في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري القطري. وتقدم الشحانية بهدف رحيم مهدي في الدقيقة السابعة وتعادل محمود متولي للوكرة من ركلة جزاء في الدقيقة 65، ثم عاد رحيم مهدي وسجل الهدف الثاني للشحانية في الدقيقة 75 قبل أن يتعادل مرة أخرى محمود متولي للوكرة من ركلة جزاء أخرى في الدقيقة 77. ورفع الشحانية رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني عشر، كما رفع الوكرة رصيده إلى 14 نقطة في المركز الرابع عشر الأخير.

الدوري المصري: طنطا يتعادل مع أسوان

القاهرة – د ب أ: خيم التعادل 1/1 على مباراة أسوان وطنطا، في المرحلة التاسعة عشرة من الدوري المصري. وتقدم طنطا بهدف دينيس تيتيه في الدقيقة 27 وتعادل أسوان بهدف جيروم وايا في الدقيقة 60. ورفع طنطا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الرابع عشر، كما رفع أسوان رصيده إلى 12 نقطة في المركز السادس عشر.