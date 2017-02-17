﻿الدوري الأوروبي: «هاتريك» لكل من ابراهيموفيتش ودجيكو مع مانشستر يونايتد وروما

لندن – رويترز: واصل زلاتان ابراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد وايدن دجيكو لاعب روما هز الشباك، حيث أحرز كل منهما ثلاثة أهداف ليقودا فريقيهما لفوزين مريحين في ذهاب دور الـ32 للدوري الاوروبي.

وانتصر يونايتد في «اولد ترافورد» 3-صفر على سانت ايتيان الفرنسي، بينما فاز روما 4-صفر على مضيفه فياريال الاسباني الذي بلغ الدور قبل النهائي للبطولة الموسم الماضي، لتصبح مهمة الفريقين الانكليزي والايطالي سهلة في الإياب. وبدأ توتنهام مرحلة خروج المهزوم بشكل مخيب بخسارته 1-صفر على أرض جنت الذي يتوسط ترتيب الدوري البلجيكي، بينما حقق ليون فوزا كبيرا 4-1 على الكمار الهولندي وانتصر فيورنتينا الايطالي 1-صفر على بروسيا مونشنغلادباخ الالماني.

وربما شعر سانت ايتيان بالفزع من رؤية ابراهيموفيتش، حيث رفع المهاجم السويدي رصيده إلى 17 هدفا في 14 مباراة ضد الفريق الفرنسي، بعدما تألق في مواجهته خلال أربع سنوات قضاها مع باريس سان جيرمان. وقال ابراهيموفيتش: «في كل مرة واجهت سانت ايتيان وبالعمل الجاد نجحت في هز شباكه. أحرزت أهدافا في مرماه الليلة واتمنى تكرار الأمر الأسبوع المقبل.» وافتتح ابراهيموفيتش التسجيل من ركلة حرة في الشوط الأول وأضاف هدفين في الشوط الثاني أحدهما من مدى قريب والاخر من ركلة جزاء حيث أحبط يونايتد البداية الحماسية لمنافسه. ووصفت المباراة بأنها معركة بين الأخوين بوغبا حيث واجه بول لاعب يونايتد شقيقه الأكبر فلورنتين مدافع سانت ايتيان للمرة الأولى في مباراة رسمية. لكن ابراهيموفيتش البالغ 35 عاما، هو من خطف الأضواء، حيث أحرز أول ثلاثية بقميص يونايتد ليرفع رصيده في موسمه الأول مع الفريق إلى 23 هدفا.

ويقدم دجيكو أداء ممتازا مع روما الذي سحق منافسه فياريال الذي تراجعت نتائجه مؤخرا حيث انتصر مرة واحدة في آخر عشر مباريات في كل البطولات. ومنح ايمرسون بالميري التقدم لروما في الدقيقة 32 وتولى دجيكو الأمور في الشوط الثاني، حيث هز الشباك للمباراة السابعة على التوالي ليضاعف من تقدم فريقه في الدقيقة 65 قبل أن يضيف هدفين آخرين ليرفع رصيده إلى 28 هدفا هذا الموسم. ولم يظهر توتنهام، الذي انتقل للدوري الأوروبي من دوري الأبطال، بشكل جيد خلال المباراة وتراجع في الشوط الثاني عندما سجل الفرنسي كثير الترحال جيريمي بيربيه هدف أصحاب الأرض في ثاني محاولة على مرمى توتنهام بعد مرور ساعة. ودخل مونشنغلادباخ مباراته أمام فيورنتينا متألقا بعد فوزه في آخر أربع مباريات وسيطر على المباراة وصنع عدة فرص أمام منافسه الإيطالي، الذي دافع وسجل الهدف الوحيد عندما هز فيدريكو برنارديشي الشباك من ركلة حرة في الثواني الأخيرة من الشوط الأول. وسيخوض ليون مباراة العودة على ملعبه أمام الكمار بأريحية بعد تسجيل الشاب لوكا توزار هدفه الأول في أول مشاركة مع الفريق الأول وأضاف جوردان فيري الهدف الرابع في الوقت المحتسب بدل الضائع وبينهما سجل الكسندر لاكازيت ثنائيته. وقلص الإيراني علي رضا جهانبخش الفارق لالكمار في الدقيقة 68 من ركلة جزاء. وسجل الهولندي كلاس يان هونتلار هدفه 50 في المسابقات الاوروبية للأندية ليقود شالكه للفوز 3-صفر على باوك اليوناني، بينما استفاد اندرلخت من أداء باهت من زينيت الروسي الذي لعب مباراته الأولى الرسمية في عشرة أسابيع ليفوز الفريق البلجيكي 2-صفر. وفاز شاختار دونيتسك الأوكراني 1-صفر على مضيفه سيلتا فيغو الاسباني عبر هدف في الدقيقة 27، لغوستافو بلانكو بينما خسر سبارتا براغا 4-صفر على ملعب روستوف. وفاز كراسنودار على ضيفه فناربخشه التركي 1-صفر.