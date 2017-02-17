﻿الدوري الألماني: بايرن ميونيخ يعاود التركيز على الصدارة المحلية بعد التألق الأوروبي

برلين – د ب أ: الشكوك أحاطت ببايرن ميونيخ من النقاد وحتى الجماهير، بعد الأداء الباهت الذي قدمه في بداية الموسم، لكن بعد مرور بضعة أشهر نال المدرب الإيطالي كارلو انشيلوتي ولاعبيه استحسان الجميع مع تربع الفريق على عرش الدوري الألماني بجانب تقدمه بثبات في أوروبا.

واكتسح البايرن ضيفه أرسنال 5/1 مساء الأربعاء في دوري أبطال أوروبا، ليمنحه جرعة هائلة من الثقة قبل مواجهة مضيفه هيرتا برلين اليوم في المرحلة الحادية والعشرين من البوندسليغا. وقال انشيلوتي: «كان فوزا مستحقا». وأضاف: «توازننا كان مثاليا، لعبنا بإحكام وبسرعة كبيرة، كما لم نمكنهم من تهديد مرمانا كثيرا، ونجحنا في استغلال المساحات وأظهرنا قدراتنا في الهجوم، أشعر بالرضا التام». ويتطلع البايرن لتقديم عرض مشابه في برلين بهدف تعزيز موقعه في الصدارة، حيث يحتل المركز الأول بفارق سبع نقاط عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ الذي تعرض لهزيمتين متتاليتين. وتنتظر البايرن مواجهة قوية خارج أرضه لكن هيرتا لم يعد بالقوة التي كان عليها في الفترة التي سبقت العطلة الشتوية، حيث تمتع بصحوة كبيرة في النصف الأول من الموسم قبل أن يتراجع حاليا إلى المركز السادس، وخسر تحت قيادة مدربه بال دارداي مرة واحدة فقط هذا الموسم على ملعب برلين الأولمبي، وفاز في المباريات الثماني الأخرى، ما يعطي الجماهير قدرا من الثقة في إمكانية تحقيق المفاجأة على حساب البايرن. ويسعى لايبزيغ لاستعادة توازنه حين يلاقي بوروسيا مونشنغلادباخ الأحد. وفي مباراة قوية أيضا يواجه شالكه مضيفه كولون الأحد. ويستضيف اينتراخت فرانكفورت الثالث فريق أنغولشتاد الثاني من القاع، فيما يلتقي بوروسيا دورتموند الرابع مع فولفسبورغ اليوم. ويسعى هوفنهايم لاستعادة توازنه بعد هزيمته أمام فولفسبورغ الاسبوع الماضي، عندما يستضيف دارمشتاد متذيل الترتيب اليوم، فيما يلتقي هامبورغ الرابع من القاع مع فرايبورغ في اليوم ذاته. ويلاقي فيردر بريمن الذي يعاني ماينز.