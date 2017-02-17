﻿فينغر: سأواصل التدريب سواء مع أرسنال أو أي فريق آخر!

لندن – د ب أ: كشف آرسين فينغر مدرب أرسنال أن كل الاحتمالات قائمة بشأن مستقبله مع النادي، لكنه أكد استمراره في العمل مدربا، ولم يستبعد الانتقال لتدريب فريق آخر الموسم المقبل.

وأثيرت التكهنات بشكل كبير حول مستقبل فينغر (67 عاما) بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها الفريق أمام مضيفه بايرن ميونيخ 1/5 في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا، حيث تزايدت الضغوط على المدرب الفرنسي الذي يستمر عقده الحالي حتى الصيف المقبل. ومع ذلك، بدا فينغر متماسكا خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس للحديث عن المباراة أمام ساتون مساء الاثنين في كأس الاتحاد الإنكليزي. وعن الانتقادات التي طالته والحديث حول مستقبله، قال فينغر: «أعرف أن الإعلام يحب هذا النوع من المؤتمرات الصحفية. لكن المهم الآن هو التركيز على المباراة المقبلة… يمكننا تحليل ما حدث بموضوعية وبحث ما يمكننا تقديمه… الآن علينا إعادة الثقة للفريق وبحث الطريقة التي يفترض علينا الرد بها.» وعقب الهزيمة، قال نقاد كانوا لاعبين سابقين تحت قيادة فينغر، إنهم يشعرون بأن حقبة المدرب الفرنسي مع أرسنال أوشكت على نهايتها. وقال فينغر: «اعتدت على هذه الأقاويل، فأنا هنا منذ 20 عاما… أنا في منصب عام ويجب أن أتقبل هذه الأمور. فالجميع لديهم الحق في إبداء أرائهم» ، وأضاف بشأن موعد حسم مستقبله: «إذا قلت في أذار/ مارس أو نيسان/ أبريل، فهذا لأنني لا أعرف. لا أريد التعليق بهذا الشأن. مستقبلي ليس مهما وإنما المهم هو الفريق ونادي أرسنال.» وتابع: «علينا التركيز على المشاكل الحقيقية وعلى الطريقة التي يؤدي بها الفريق وليس مستقبلي… لكن أيا كان ما سيحدث، سأستمر في عملي كمدرب خلال الموسم المقبل، سواء كان هنا أو مع فريق آخر.» وأضاف: «كانت لدي العديد من الفرص لتدريب فرق أخرى، لكن اهتمامي كان منصبا على هذا النادي ومستقبله. من المهم أن يظل (الفريق) بأيد أمينة.» وعلق فينغر على الهزيمة أمام البايرن قائلا: «كنا في وضع جيد خلال الشوط الأول (انتهى بالتعادل 1/1) . بعدها ساءت الأمور لنا. افتقدنا كوشيلني وشعرت بأننا فقدنا التنظيم وأصاب الارتباك صفوفنا. وعندما تأخرنا 1/3، تأثر لاعبونا ذهنيا.» وأشار إلى أن رحيله لن يكون الضامن لنجاح أرسنال، «حتى إذا رحلت، أرسنال لن يحقق الفوز في كل مباراة بعد رحيلي». وبات أرسنال بحاجة إلى ما يشبه «المعجزة» في مباراة الإياب أمام البايرن، لتفادي الخروج من دوري الأبطال للموسم السابع على التوالي. كذلك تبدو فرصة أرسنال في التتويج بالدوري الممتاز ضعيفة للغاية حيث يتأخر بفارق 12 نقطة عن المتصدر تشلسي، وتبدو فرصته المنطقية الوحيدة في التتويج قائمة بكأس الاتحاد. وقال فينغر: «كأس الاتحاد تشكل أحد أهدافنا، وأمامنا مباراة مهمة للغاية (أمام ساتون)… علينا استعادة تماسكنا وتحويل التركيز إلى المباراة المقبلة واحذر من العواقب التي تخلفها النتائج المخيبة للآمال على معنويات اللاعبين.»