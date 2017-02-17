﻿الهاويان ساتون ولينكولن يتطلعان إلى تحقيق مفاجأة من العيار الثقيل

لندن – د ب أ: يحمل ساتون ولينكولن راية الفرق الهاوية والمتواضعة في الدور الخامس من .

ويلتقي ثنائي الدرجة الخامسة (هواة) مع فريقين من الدرجة الممتازة، حيث يلتقي لينكولن مع مضيفه بيرنلي كما يلتقي ساتون مع أرسنال الفائز بلقب الكأس 12 مرة. وهذه المرة الأولى التي يصل فيها فريقان من خارج الدرجات الأربع المحترفة إلى دور الستة عشر لمسابقة الكأس. وقال مات ريد مهاجم لينكولن: «إنها فرصة رائعة لاختبار أنفسنا أمام فريق من الدرجة الممتازة… ظهرنا بشكل جيد في مباريات كأس الاتحاد، ولا أحد يعرف متى ستنتهي هذه المغامرة». وأوضح: «الناس قللت من شأننا في آخر ثلاث مباريات في كأس الاتحاد لذا ليس لدينا ما نخشاه». ويواجه ساتون اختبارا أصعب يوم الاثنين في مواجهة ارسنال، الذي يتفوق عليه بـ105 مراكز في تصنيف الأندية. ويوجد عاملان قد يصبا في مصلحة ساتون، وهما الأرضية البلاستيكية لاستاد «غاندر غرين لين»، بجانب حالة الصدمة التي يعاني منها ارسنال جراء الهزيمة الساحقة أمام مضيفه بايرن ميونيخ 5/1 الأربعاء في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا. وقال بول دوسويل مدرب ساتون بعد قرعة دور الستة عشر الشهر الماضي: «ستكون أشبه بنهائي كأس العالم لنا، المباراة تصل إلى هذا الحد من منظورنا». وأضاف: «مجرد تخيل ان أرسنال سيأتي إلى ملعبنا، هو في حد ذاته أمر مذهل».

ومن جانبه، نجح لينكولن في الفوز على فريقين من الدرجة الثانية في المباراتين السابقتين بالكأس، ويدرك شون ديتش مدرب بيرنلي حجم الخطورة التي من المتوقع أن يواجهها خلال مباراة الفريقين. وقال: «أنظر إلى المباراة من الجانب الآخر، أدرك تماما الشعور السائد حاليا لدى الخصم». وقد يشهد دور الستة عشر بعض المفاجأت أيضا في ظل مواجهة ستة فرق من الدرجة الممتازة مع فرق من الدرجات الدنيا. ويلاقي مانشستر يونايتد حامل اللقب بلاكبيرن (درجة أولى) كما يلاقي توتنهام فولهام (درجة أولى) ويلتقي مانشستر سيتي مع مضيفه هدرسفيلد (أولى) وتشلسي مع مضيفه وولفرهامبتون (أولى)، الذي أطاح بليفربول من الدور الرابع، وبعد خسارة الفريق منتصف الاسبوع أمام ويغان، حث المدرب بول لامبرت لاعبيه على تسجيل رد فعل قوي في المواجهة أمام تشلسي. وقال لامبرت: «اذا لم تكونوا تعرفون ما ينتظركم السبت فلن تعرفون أبدا». وأضاف: «إنهم لا يحتاجونني أن أقول لهم كيف ستكون المباراة أو أن أخبرهم عن الفريق الذي سنواجهه». وأوضح: «إنها مباراة سنسعى خلالها في بذل قصارى جهدنا في محاولة للتأهل، علينا أن نلعب بشكل رائع على أمل أن يلازم الخصم بعض سوء الحظ، لكن المفاجأت قد تحدث في مباريات الكأس». آخر مباراتين في دور الستة عشر يلتقي خلالهما فريقان من الدرجة الممتازة مع خصمين من الدرجة الثانية، حيث يلتقي ميدلزبره مع ضيفه اوكسفورد وليستر بطل الدوري مع ميلوال. وقال نيل هاريس مدرب ميلوال: «علينا أن نظهر بأفضل صورة ممكنة ونأمل ألا يقدم ليستر أفضل ما لديه، لدينا فرصة لتحقيق فوز قاتل». وأشار: «أتمنى أن نتحلى بروح المنافسة وأن نستغل الفرصة».