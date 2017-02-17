﻿الدوري الاسباني: برشلونة يسعى الى تضميد جروحه الأوروبية عبر المسابقة المحلية

برشلونة – د ب أ: يتطلع برشلونة للخروج سريعا من دوامة أحزانه بعد الهزيمة الثقيلة صفر/4 أمام باريس سان جيرمان الفرنسي في دوري أبطال أوروبا وتحويل تركيزه مجددا إلى الدوري الأسباني أملا في مواصلة الضغط على منافسه التقليدي العنيد ريال مدريد.

وخسر برشلونة صفر/4 أمام سان جيرمان الثلاثاء الماضي في ذهاب دور الستة عشر لدوري الأبطال لكنه يحتاج الآن للتخلص سريعا من أحزانه ونقل تركيزه إلى رحلة الدفاع عن لقبه في البطولة المحلية لتضميد جروحه من ناحية ومواصلة الضغط والمطاردة مع الريال، عندما يستضيف ليغانيس غدا الأحد في المرحلة الثالثة والعشرين من الدوري الأسباني، فيما يستضيف الريال اسبانيول اليوم. ويدرك برشلونة جيدا أنه أصبح على حافة الهاوية في البطولة الأوروبية وأن وداعه من دور الستة عشر يبدو الاحتمال الأكبر في ظل قوة منافسه الفرنسي وصعوبة تعويض نتيجة الذهاب عندما يلتقي الفريقان إيابا في برشلونة بعد أقل من ثلاثة أسابيع. ولهذا، سيكون حرص برشلونة على تعزيز فرصه في المنافسة على اللقب المحلي أكبر مما كان سابقا، حيث يحتل الفريق المركز الثاني برصيد 48 نقطة وبفارق نقطة واحدة فقط خلف الريال المتصدر والذي تتبقى له مباراتان مؤجلتان أمام بلنسية وسلتا فيغو. ويستطيع الريال توسيع الفارق مع برشلونة إلى أربع نقاط من خلال الفوز على اسبانيول قبل يوم واحد من لقاء برشلونة مع ليغانيس.

ويعاني برشلونة من إصابات في صفوفه، في مقدمتها إصابة الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو والتركي أردا توران، لكن التهديد الأكبر لآمال الفريق في مباراة ليغانيس ينبع من حالة الحزن والإحباط التي تسيطر على الفريق بعد الهزيمة الثقيلة التي مني بها في باريس. ورغم هذا، قال روبرت فيرنانديز مدير الكرة بالنادي إن الهزيمة أمام سان جيرمان لن تؤثر في أداء برشلونة. وأوضح: «ما يجب أن يحدث هو أن ننسى مباراة باريس ونفكر في مباراة ليغانيس… أثق بأن هذه الهزيمة لن تؤثر فينا وفي انطلاقتنا. كانت ليلة سيئة لكن كل مباراة تختلف عن الأخرى. لاعبونا يعرفون كيفية التخلص من آثار هذه الهزيمة. أثق بأننا سنقدم مباراة جيدة ونحقق فوزا جيدا في مباراة الأحد». ويعاني ليغانيس من إصابات عدة في صفوفه حيث يغيب لفترة طويلة كل من روبرت إيبانيز ويون أندر سيرانتيس ومامادو كوني كما تحوم الشكوك حول مشاركة عمر راموس وديفيد تيمور في المباراة. ويحتل ليجانيس المركز السابع عشر. وفي المقابل، يواجه الريال اختبارا أكثر قوة على ملعبه في مواجهة اسبانيول التاسع والذي يتطلع لتحقيق نجاح غير معتاد في مواجهة النادي الملكي. وكان آخر انتصار لاسبانيول على الريال في 2007، لكن الفريق يستمتع هذا الموسم بمسيرة جيدة تحت قيادة مدربه كيكي سانشيز فلوريس. وخسر اسبانيول أمام ضيفه ريال سوسييداد 1/2 في المرحلة الماضية لكنها كانت الهزيمة الأولى للفريق بعد ثلاثة انتصارات متتالية. ويأمل الريال في استعادة اللاعب الويلزي غاريث بيل إلى صفوفه بعدما استأنف اللاعب تدريباته مع الفريق هذا الأسبوع اثر تعافيه من الإصابة التي أبعدتها لفترة طويلة. ويستعيد الريال إلى صفوفه الألماني توني كروس، الذي سجل هدفا في مرمى نابولي، بعد غيابه عن مباراة الفريق الماضية بالدوري أمام أوساسونا بسبب الإيقاف. ويلتقي سبورتنغ خيخون مع أتلتيكو مدريد وديبورتيفو لاكورونيا مع ألافيس وأشبيلية مع إيبار اليوم، وريال سوسييداد مع فياريال وبلنسية مع أتلتيك بلباو وسلتا فيغو مع أوساسونا الأحد وملقة مع لاس بالماس يوم الاثنين.