﻿عمال في اندونيسيا قتلوا قرداً من فصيلة نادرة وأكلوه

جاكرتا ـ أ ف ب: تعرض قرد من فصيلة اورانغ اوتان بورنيو، وهو من الأجناس المهددة بالانقراض، للذبح والتقطيع على يد عمال في مشتل لأشجار نخيل الزيت قاموا بأكل لحمه في اندونيسيا، على ما أفادت الشرطة وناشطون بيئيون.

وأوضحت الشرطة أن ثلاثة مشتبه بهم أوقفوا في مقاطعة كابواس هولو في الجزء الاندونيسي من جزيرة بورنيو في حين تم الاستماع الى سبعة أشخاص آخرين كشهود.

وفتح تحقيق بعد نشر وسائل إعلام صوراً للحيوان المذبوح إثر دخوله المشتل.

وأفاد قائد الشرطة المحلية جوكيمان سيتومارانغ أن عمليات التوقيف حصلت بعد اكتشاف عظام اورانغ اوتان ولحم جاف في حجرة في المشتل. ويشتبه في ان الرجال الثلاثة الموقوفين «قتلوا وقطعوا وطبخوا وأكلوا الاورانغ اوتان» في 27 كانون الثاني/يناير وفق قائد الشرطة.

ويواجه المشتبه بهم احتمال السجن حتى خمس سنوات في هذا البلد الواقع في جنوب شرق آسيا.

وأدان مركز حماية قردة اورانغ اوتان، واقعة قتل القرد داعيا الشرطة الى اتخاذ تدابير في حق الشركة التي تدير المشتل إضافة الى العاملين فيها.

وأشار مدير المنظمة غير الحكومية هاردي باكتيانتورو الى ان شركات مماثلة تعاقب عمالها إذا ما تسببوا في أضرار في المشاتل.

وقال إن قوانين داخلية في الشركات تشجع بطريقة أو بأخرى العمال على التعرض لقردة اورانغ اوتان لأنها تعتبرها كائنات مؤذية.