﻿تبرئة شقيقة ملك اسبانيا من تهمة الفساد والحكم على زوجها بالسجن

مدريد ـ أ ف ب: برأت محكمة اسبانية الجمعة شقيقة الملك فيليبي السادس كريستينا من تهم التآمر في قضية فساد ضريبي لكنها حكمت على زوجها بالسجن ست سنوات وثلاثة أشهر بتهمة الاختلاس.

وقررت محكمة جزر الباليار في بالما دي مايوركا تبرئة كريستينا دو بوربون التي كانت تحاكم بشبهة التآمر في عملية تهرب ضريبي وحكمت بالسجن على زوجها ايناكي اوردانغارين الذي اختلس مع شريك له ملايين اليوروات من الإعانات التي منحت لمؤسسة كان يرأسها.

وكان إيناكي البطل الأولمبي السابق في كرة اليد متهما باستغلال صفته كفرد من العائلة المالكة للفوز بعقود في جزر الباليار وبلنسية بواسطة شركة غير ربحية كان يترأسها وتحمل اسم «نوس». وتتعلق القضية بمبالغ تصل الى 6.1 مليون يورو.