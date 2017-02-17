﻿لندن: ضريبة جديدة على السيارات الملوثة للبيئة

لندن ـ أ ف ب: أعلن رئيس بلدية لندن صديق خان الجمعة فرض ضريبة جديدة اعتباراً من تشرين الاول/اكتوبر 2017 قدرها عشرة جنيهات استرلينية (12,4 دولار) على السيارات التي يعــــود تاريخ صنعـــــها إلى ما قبل العام 2006 ويرغب أصحابها في السير بها في لندن.

وقال للصحافيين «في كل سنة، يموت أكثر من تسعة آلاف من سكان لندن بسبب تلوث الهواء، لم يعد السكوت عن هذا الأمر خياراً لنا».

وستضاف هذه الضريبة الى رسوم الازدحام، وهي 14,3 دولار ينبغي على كل سائق سيارة دفعها في حال أراد القيادة في وسط العاصمة بين السابعة صباحا والسادسة مساء بين يومي الاثنين والجمعة من كل اسبوع.

وأطلق على الضريبة الجديدة اسم «تي تشارج» وستسري على كل السيارات التي لا تراعي المعايير الأوروبية في التلوث، وخصوصا السيارات التي تعود الى ما قبل العام 2006.

والاربعاء حـــذرت المفوضية الأوروبية خمسة بلدان من بينها بريطانيا بمقاضاتها أمام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في حال لم تتخذ سريعا خطوات للحد من تلوث الهواء.

وتم إطلاق هذا «التحذير الأخير» الذي يشمل ايضا فرنسا واسبانيا وإيطاليا وألمانيا لأن هذه البلدان «لم تقم بأي خطوة للحد من المخالفات المتكررة في شأن الحدود القصوى على صعيد تلوث الغلاف الجوي المحددة بالنسبة لثاني أكسيد النيتروجين».

هذه المادة المسببة للتلوث مصدرها بشكل رئيسي حركة المرور، وانبعاثاتها خطيرة على الصحة.

وتسجل أكثر من أربعمئة ألف حالة وفاة مبكرة سنويا في الاتحاد الأوروبي بسبب تلوث الهواء المسؤول عن أمراض تنفسية وقلبية وعائية وفق المفوضية الأوروبية.